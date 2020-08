Natalia Dyer di Stranger Things non ama i selfie: ecco le ragioni

approfondimento

Stranger Things, il finale della serie è già stato scritto

Nata nel 1995, ha fatto il proprio esordio al cinema nel 1995 in “Hannah Montana: The Movie”. La sua popolarità è legata però principalmente a “Stranger Things”. Interpreta il ruolo di Nancy Wheeler ed è particolarmente amata dai fan. Ha però spiegato di non apprezzare un certo tipo di attenzioni ricevute. Nello specifico non è particolarmente propensa a concedere dei selfie.

Quello che può sembrare un “atteggiamento da star”, ha però una valida spiegazione: “Preferirei sempre parlare con un fan piuttosto che scattare una foto che, in un certo senso, mi fa sentire come un prodotto. Alcune persone riescono a stare al meglio sotto i riflettori. Lo adorano ed è adorabile. Le invidio, a volte. Spero di diventare più sicura e riuscire a muovermi nel mondo, a prescindere da questa cosa. Penso sia stato uno shock negli ultimi anni, nei quali mi chiedevo chi fossi. È stato come se avessi dovuto capirlo mentre tutti mi guardavano”.