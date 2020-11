The Witcher, il video natalizio con Henry Cavill

La seconda stagione di “The Witcher” è ancora in fase di lavorazione. Si attendono i nuovi episodi per l’estate del 2021

Con novembre che volge al termine, sempre più persone attendono con ansia il Natale, anche se in questo 2020 lo si festeggerà in maniera differente, a causa dell’emergenza coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Le festività raggiungono anche il Continente di “The Witcher” in un divertente video pubblicato da Netflix sui propri profili social.