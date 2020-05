Elite 4, rinnovata la serie tv Netflix: come cambia il cast

Negli ultimi anni sono state molte le serie TV spagnole che hanno conquistato l’attenzione di pubblico e critica in tutto il mondo. Impossibile non citare “La casa di carta” e “Vis a vis”, prodotti dietro i quali vi è la stessa mente, che ha generato anche “White Lines”, tra le nuove proposte su Netflix.

Il servizio di streaming online, attraverso i propri social, ha inoltre annunciato il rinnovo ufficiale di un’altra serie molto amata, “Elite”. La quarta stagione ci sarà, dunque, per la gioia di tutti i fan. Nel video pubblicato è possibile vedere i protagonisti dello show iberico. Questi si rivolgono ai fan, tantissimi nel mondo, dicendo loro di prepararsi per i nuovi episodi, dal momento che questi saranno particolarmente intensi.

Non soltanto è stato confermato il rinnovo della serie TV per una quarta stagione, le cui riprese inizieranno a breve, una volta trovato il modo di rispettare le norme di sicurezza legate all’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). Nel video si rende chiaro come gli attori abbiano ricevuto gli script dei nuovi episodi. La fase di produzione è dunque ufficialmente iniziata.

Ecco dunque gli attori che ritroveremo nella quarta stagione:

Itzan Escamilla: Samuel

Miguel bernardeau: Guzman

Claudia Salas: Rebeca

Arón Piper: Ander

Omar Shanaa: Omar

Georgina Amorós: Cayetana

Elite 4, il cast

Nel video diffuso sui social è possibile percepire un grande entusiasmo per il rinnovo: “Siamo davvero felicissimi per questo grande annuncio. Ci hanno inviato i copioni della quarta stagione e promettono molto bene. Preparatevi perché sarà una stagione molto intensa. Mi piacerebbe poter vedere le vostre facce. Resterete di certo di stucco. Un grande bacio a Omar, che è diventato ufficialmente uno studente di Las Encinas. Ora vediamo come te la cavi”.

Per quanto vi sia entusiasmo per la quarta stagione di “Elite”, i fan non possono che dirsi tristi al pensiero di non ritrovare ben cinque amatissimi protagonisti della serie TV. Da questo punto di vista il finale di stagione della terza serie ha concluso un ciclo narrativo molto importante.

Hanno dunque dato il definitivo addio allo show i seguenti attori:

Ester Expósito: Carla

Danna Paola: Lucrecia

Mina El hammani: Nadia

Jorse López: Valerio

Àlvaro Rico: Polo

Attualmente si sa ben poco della trama, ma di certo il tutto si svolgerà ancora una volta tra i corridoi dell’istituto Las Encinas. A sconvolgere la vita dei sei protagonisti potrebbero essere delle new entry, ancora da svelare. Ciò che si sa al momento è che, dopo la chiusura di un ciclo narrativo cardine nella terza stagione, gli attori dovranno fronteggiare l’ultimo e delicato anno di liceo. Tutti tranne Cayetana, che ora si ritrova a lavorare a scuola come addetta alle pulizie.