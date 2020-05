White Lines, trama e cast della nuova serie di Netflix

Quello di Alex Pina è un nome decisamente noto in Spagna e non solo, dal momento che i suoi prodotti hanno riscosso un successo mondiale. Il riferimento è a due serie TV: “La Casa di Carta” e “Vis a vis”.

A questi titoli di grande appeal si aggiunge una nuova serie, “White Lines”, suddivisa in 10 episodi e disponibile su Netflix. Un crime-drama (in lingua inglese) ambientato a Ibiza, che gli abbonati Sky potranno gustare grazie al proprio decoder Sky Q, che consente il download dell’app relativa al servizio di streaming online.

White Lines, la trama

“White Lines” si presenta come un’intrigante detective story. Una vicenda drammatica ed estrema, sotto il sole di Ibiza, circondati dalle sue bellezze. Il trailer cattura e spinge a cliccare il tasto play, il che ci spinge tra le braccia di Zoe Walker. È una giovane ragazza inglese che ha deciso di mettersi sulle tracce di chi ha ucciso suo fratello, Axel.

Questi era un leggendario DJ di Manchester, di colpo svanito nel nulla proprio mentre era impegnato in una delle tante estati di lavoro ed eccessi a Ibiza. Sono trascorsi ben 20 anni da allora e di colpo il suo corpo è stato rinvenuto. Tutto ciò non fa che acuire il dolore che Zoe prova da anni, il che la spinge a recarsi sull’isola in prima persona, dove darà il via a delle pericolose indagini.

In cosa era invischiato suo fratello? Si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato? C’è qualcuno che però farà di tutto per fare in modo che questa storia resti insabbiata. Zoe intanto si ritroverà immersa in un vortice di discoteche, bugie, droga ed eccessi. Sarà costretta a fronteggiare il lato oscuro che si cela dentro di sé, spingendosi al limite per raggiungere la verità.

White Lines, il cast

Dietro “White Lines” c’è Alex Pina, sceneggiatore e regista de “La Casa di Carta” e “Vis a vis”, tra le altre. Per questa serie in lingua inglese ha scelto come protagonista Laura Haddock, attrice inglese classe 1985, nota per svariati ruoli. Ha preso parte ai cast di alcune note serie TV: “Honest”, “Da Vinci’s Demons” e “Luther”, tra le altre. Ha poi interpretato Meredith Quill, madre di Peter Quill (Chris Pratt) in “Guardiani della Galassia” e “Guardiani della Galassia 2”. Ha inoltre recitato in “Transformers: The Last Knight”, di Michael Bay.

Nuno Lopes è un attore e DJ portoghese classe 1978, noto soprattutto per il suo ruolo nel dramma “Saint George”, in corsa per il Miglior Film Straniero agli Oscar. Marta Milans è un’attrice spagnola classe 1982, presente in titoli come “La scomparsa di Eleanor Rigby” e “Shazam!”. Daniel Mays è un attore inglese classe 1978, che ha preso parte, con ruoli minori o meno, a molti film e serie di successo: “Una buona annata”, “Mr. Nobody”, “Ashes to Ashes”, “Doctor Who”, “Line of Duty” e “Good Omens”.

Laurence Fox è un attore inglese classe 1978, presente in film come “Gosford Park”, “Becoming Jane”, “Elizabeth: The Golden Age” e “W. E.”. In TV è stato invece impegnato in serie come “Jericho”, “Lewis” e “Frankie Drake Mysteries”, tra le altre.

Ecco il cast: