Diavoli, aspettando il finale di stagione si confrontano Borghi-Brera

La serie con Alessandro Borghi, Kasia Smutniak e Patrick Dempsey tratta dal best-seller di Guido Maria Brera sta per terminare. Disposto a tutto per fermare Dominic, Massimo giocherà un ruolo fondamentale nella partita per la salvezza dell’Europa. E finalmente sapremo la verità su chi ha ucciso Edward. Venerdì 15 maggio alle 21.15 su Sky Atlantic. Tutti gli episodi sono disponibili on demand, su Sky e su NOW TV. Nell'attesa un confronto tra Borghi e Brera

DIAVOLI - LO SPECIALE



Giunge al suo atto finale la guerra silenziosa ma spietata tra i diavoli dell’alta finanza della serie Sky Original: in ballo c’è il destino dell’Europa. Domani sera su Sky Atlantic e su NOW TV dalle 21.15 gli ultimi due episodi di DIAVOLI, il financial thriller internazionale con Alessandro Borghi, Kasia Smutniak e Patrick Dempsey. Nel nono e decimo capitolo della serie Sky e Lux Vide, Massimo Ruggero rischierà il tutto per tutto in un ultimo disperato tentativo di salvare l’Europa dal piano di Dominic. Il giovane italiano, inoltre, intuirà la sconvolgente verità che si cela dietro l’omicidio del suo ex rivale, Edward Stuart. Regolati i conti col suo passato in Italia, Massimo torna a Londra dove, sempre più determinato a fermare Dominic, sarà pronto a tutto pur di evitare il collasso finanziario dell’Europa.

Massimo e Sofia scoprono che le intenzioni di Duval sono più ambigue del previsto, l’hacktivista argentina dovrà quindi decidere se continuare ad aiutare Massimo tradendo così il proprio mentore o voltargli le spalle definitivamente. Massimo decide di fare un ultimo disperato tentativo mettendo a punto una complessa e rischiosa operazione per obbligare gli unici in grado di farlo a intervenire per salvare l’Europa. Nel frattempo, grazie a un’intuizione, Ruggero riesce finalmente a ricostruire cosa sia realmente accaduto alla NYL il giorno in cui Edward è morto.

DIAVOLI – Ultimi due episodi domani sera alle 21.15 su Sky Atlantic e NOW TV