Patrick Dempsey: secondo Federico Chiarini è meglio in Diavoli

L’attore Patrick Dempsey interpreta il CEO della New York - London Investment Bank nella serie televisiva “Diavoli”, in onda ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic. Per molti fan il divo sarà sempre il mitico "Dottor Stranamore" di Grey's Anatomy. Ma c’è chi lo preferisce nel mondo della finanza in cui si ritrova ora, nei panni di Dominic Morgan. Uno di questi è il volto e talent di Sky Atlantic Federico Chiarini. Ecco cosa ci ha raccontato

Patrick Dempsey si è presentato al pubblico nella nuova veste per lui inedita di un uomo dell’alta finanza, nei panni di Dominic Morgan in Diavoli. La serie tv in onda ogni venerdì su Sky Atlantic alle 21.15, quasi giunta al termine (venerdì 15 maggio ci sarà l’attesissimo finale di stagione con la messa in onda degli ultimi due episodi), lo vede infatti in un ruolo ben lontano da quello che l’ha fatto conoscere al grande pubblico, ossia il "Dottor Stranamore" di Grey's Anatomy.



Qui Dempsey non si batte per salvare vite ma semmai per fare fallire competitor, comprare e vendere aziende e fare tutto ciò che si addice a un cosiddetto “squalo” della finanza. Interpreta infatti il CEO della New York - London Investment Bank, un personaggio per certi versi agli antipodi rispetto al Derek Shepherd della serie cult firmata da Shonda Rhimes.



Se tanti fan della prima ora sono rimasti legati a quel ruolo principe per cui l’attore si è fatto amare, c’è anche chi lo preferisce sotto questa nuova luce un po’ diabolica…



Un esempio? Federico Chiarini, volto e talent di Sky Atlantic che ben conosce l’intera carriera del divo e ne apprezza soprattutto i risvolti più recenti.



«Innanzitutto Patrick Dempsey è invecchiato benissimo dunque il suo Dominic Morgan di Diavoli è più affascinante rispetto al giovane Dottor Shepherd di Grey’s Anatomy», esordisce Chiarini. Ma non è certo solamente l’aspetto a convincerlo maggiormente: per lui l’alchimia tra la star hollywoodiana e Alessandro Borghi èil vero segreto del successo di questa serie tv.

«In Diavoli Alessandro Borghi è diverso dal solito. Lo apprezzo sempre moltissimo come attore ma noto che qui è differente e credo che avere Dempsey come riferimento gli abbia permesso di rendere molto di più».

Parlando del personaggio di Dominic Morgan, ne ammette la spietatezza che tuttavia diventa la cifra stilistica di un uomo d’affari dal fascino tenebroso: «Indubbiamente risulta spietato, pronto a fare fallire chiunque e interessato solamente al proprio tornaconto economico. Però è come se lasciasse sempre una porta aperta: ti instilla un dubbio, il dubbio che abbia fatto qualcosa di buono. Anche solo il rapporto paterno che instaura con il protagonista Massimo Ruggero, interpretato da Borghi, fa intravedere qualcosa di positivo».



Federico Chiarini è un sostenitore non solo del Dempsey di Diavoli ma anche dell’Harry Quebert che interpreta nella miniserie La verità sul caso Harry Quebert, un'altra trasposizione letteraria (come Diavoli, appunto) in quanto tratta dal romanzo omonimo del 2012 di Joël Dicker.



«Harry Quebert fa cose sbagliate, ad esempio si innamora di una ragazza minorenne, inoltre il dubbio che sia coinvolto nell’omicidio si presenta fin da subito. Eppure il suo personaggio non suscita repulsione. La grandezza di Dempsey sta proprio nel rendere personaggi negativi in qualche modo non respingenti, anzi».

Con questo il volto e talent di Sky Atlantic non vuole certo togliere meriti al Dottor Stranamore, il trampolino di lancio della star hollywoodiana.

«Dato che Dempsey è un grande appassionato di ciclismo e di sport in generale, faccio un parallelo con il mondo sportivo: diciamo che con Grey’s Anatomy ha vinto solo una tappa. Dopo ha incominciato a dominare tante altre specialità. All’inizio della carriera era solo quello, il dottore di Grey’s Anatomy. Ora invece è anche tanti altri convincenti personaggi, Dominic Morgan e Harry Quebert in testa».