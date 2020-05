Patrick Dempsey: Barbara Tarricone lo preferisce in Grey's Anatomy

L’attore Patrick Dempsey veste i panni di Dominic Morgan, il CEO della New York - London Investment Bank della serie tv “Diavoli”, in onda ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic. Eppure molti fan non riescono a dimenticare il ruolo che lo ha reso famoso, quello di Derek Shepherd nella famosa serie di Shonda Rhimes. La giornalista e talent di Sky Cinema, Barbara Tarricone, è una di quelle che ha nel cuore il “Dottor Stranamore”, difficile da dimenticare. Le abbiamo chiesto di parlarcene, ecco cosa ci ha raccontato

Patrick Dempsey è magnifico nella veste di Dominic Morgan, il CEO della New York - London Investment Bank della serie tv Diavoli, in onda ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic. Magnifico sotto ogni aspetto, da quello estetico a quello recitativo: si cala perfettamente in un personaggio ben lontano dai suoi primi ruoli, in particolare da quel “Dottor Stranamore” che ci ha fatto amare questo attore fin dalle prime puntata di Grey's Anatomy.

Benché sia irresistibile quel fascino da squalo della finanza in cui però si annida un cuore - così almeno vorrebbe farci intendere Dominic Morgan ma lo scopriremo venerdì 15 maggio su Sky Atlantic quando andranno in onda gli ultimi due episodi con il finale di stagione - per molti il vero Dempsey è lui: Derek Shepherd di Grey's Anatomy.



La giornalista e talent di Sky Cinema, Barbara Tarricone, tesse le lodi di questo personaggio entrato nel mito e ammette di preferirlo al nuovo Dominic Morgan. «Il Dottor Stranamore è un personaggio indelebile nella memoria di tutti ed è associato proprio alla sua personalità affabile, la stessa che caratterizza Dempsey. L’ho incontrato e si è dimostrato sempre molto disponibile».

Pone poi l’accento su una stranezza in quella Hollywood dove tutti si mettono assieme e si lasciano senza nemmeno aspettare un cambio stagione nell'armadio: effettivamente Patrick Dempsey è una delle poche celeb fedeli e legate alla stessa donna da sempre. «È sposato con Jillian Fink dal 1999. Sono una delle coppie più longeve dello star system. Si sono lasciati per un periodo ma poi sono tornati assieme», ci ricorda Barbara Tarricone.



Nell’immaginario comune, dunque, Dempsey è un marito fedele, un padre amorevole (lui e la moglie hanno tre figlie), sempre sorridente, dolce, innnamorato… In una parola, anzi due: Derek Shepherd!

«Il suo personaggio in Grey’s Anatomy è caratterizzato da una purezza rara. Basta pensare che per farlo uscire di scena (spoiler! spoiler! spoiler! Se mai ci fosse qualcuno che non ha ancora visto Grey’s Anatomy) l’hanno dovuto fare morire, proprio per non intaccare quella purezza che lo contraddistingue».



La perfezione del Dottor Stranamore è il motivo per cui a qualcuno Dominic Morgan di Diavoli non va giù: «Morgan è indubbiamente un personaggio che Dempsey interpreta bene nelle sue sfumature però non riesco ad amarlo come Shepherd perché è avvolto da un’ambiguità, ha una zona grigia che non gli voglio vedere».



La giornalista di Sky Cinema ha intervistato Patrick Dempsey nel 2016, in occasione dell'uscita del film Bridget Jones's Baby in cui lui interpreta il fascinoso Jack Qwant. Oltre alla sua affabilità, ci racconta che è rimasta positivamente impressionata anche dal suo fervido femminismo: «Era il periodo della campagna del ministero della Salute per invitare a fare figli il prima possibile, il cosiddetto “Fertility Day”. Dempsey ne era al corrente e ha voluto parlarne, sottolineando di essere dalla parte delle donne e della loro libera scelta».