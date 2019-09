Emmy Awards e quegli attori alla prima nomination

La cerimonia di premiazione si terrà a Los Angeles il 22 settembre (in Italia il 23, a causa del fuso orario): da Jared Harris a Sophie Turner, scopriamo gli attori candidati al premio che affrontano per la prima volta la giuria degli Emmy Awards.

Ci sono i veterani degli Emmy Awards, quelli che hanno conquistato già più volte nomination (e premi) per la loro interpretazione sul piccolo schermo, e - dall’altra parte - i novellini.

Fra i nominati degli Oscar della tv di quest’anno, sono numerosi coloro che per la prima volta concorrono al premio: ecco alcune delle star alla loro prima volta con gli Emmy Awards.

La cerimonia di premiazione si terrà a Los Angeles il 22 settembre.

Da Il Trono di Spade agli Emmy Awards

Gli appassionati del mondo fantasy de Il Trono di Spade riconoscono il suo talento da tempo, ma è la prima volta che la giuria degli Emmy si accorge di Alfie Allen, l’interprete di Theon Greyjoy nella fortunata serie targata HBO. Allen è candidato nella sezione Miglior attore non protagonista in una serie drammatica, per l'ultima stagione dello spettacolo tratto da Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. E pare sia stato lui stesso a sottoporre la sua candidatura, accolta con entusiasmo. Fra gli altri attori nominati nella categoria, Allen trova i colleghi Peter Dinklage, già premiato con tre Emmy e due Golden Globe per la sua interpretazione di Tyrion Lannister, e Nikolaj Coster-Waldau, in lizza grazie al ruolo di Jaime Lannister.

Le attrici del Trono di Spade nominate agli Emmy

Anche fra le ragazze de Il Trono di Spade la sfida è aperta: nominate agli Emmy Awards 2019 Maisie Williams, Lena Headey, Sophie Turnere Gwendoline Christie. La Turner, che nella serie tv veste i panni di Sansa Stark, è alla sua prima candidatura, d’altronde - dopo aver mandato al tappeto il Re della Notte nell’ottava e conclusiva stagione de Il Trono di Spade - come poteva essere esclusa dalla gara? Fra le concorrenti spunta Gwendoline Christie, la combattiva Brienne di Tarth, che nell’ottava stagione conquista l’onorato titolo di Cavaliere, una scalata al successo che le vale la candidatura agli Emmy.

Sharp Objects: primo Emmy per Amy Adams

Miglior attrice in una miniserie o film-tv per Sharp Objects: è la categoria degli Emmy Awards 2019 in cui concorre Amy Adams. Nello show diretto da Jean-Marc Vallée, ispirato al romanzo di Gillian Flynn “Sulla pelle” del 2006, la Adams interpreta Camille Preaker, una giornalista di cronaca nera, alcolista e dalla vita dissoluta, che indaga sulla scomparsa di due ragazzine nella sua cittadine di origine, Wind Gap.

Jared Harris e Stellan Skarsgård di Chernobyl, la serie da Emmy

Sei le nomination collezionate da Chernobyl, prodotta da SKY e HBO, tre delle quali chiamano in causa i protagonisti dello show. E’ la prima volta agli Emmy per Jared Harris, candidato come Miglior attore in una miniserie o film-tv per il ruolo di Valery Legasov, il vice direttore dell'istituto dell'energia atomica Kurchatov e parte della squadra che risponde al Disastro di Chernobyl; candidato per la prima volta anche Stellan Skarsgård, il Boris Shcherbina della serie, e spunta pure Emily Watson. Nonostante abbia già concorso a Oscar e Golden Globe, l’attrice è al suo debutto davanti alla giuria degli Emmy Awards.

Michael Kelly, il Doug di House of Cards

La sesta stagione di House of Cards ha oscurato la figura di Kevin Spacey, a causa della (presunta) morte in circostanze misteriose del protagonista Frank Underwood, portando in auge la moglie Claire, interpretata da Robin Wright. Un ruolo cruciale è giocato da Michael Kelly nei panni di Doug Stamper, fedele assistente del presidente: l’attore è candidato all’Emmy come Miglior attore non protagonista di una serie drama. E’ la sua prima volta.

