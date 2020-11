“Italian Songbook”, il nuovo progetto discografico di Mina

Il 27 novembre esce “Italian Songbook” il nuovo progetto filologico di riordino e di riscoperta dell’immenso repertorio dell’artista Mina. Scopriamo di più sul progetto e sui primi due dischi in uscita: Cassiopea e Orione

Sul finire di un anno difficile, per via della pandemia ancora in corso (LIVE - SPECIALE CORONAVIRUS - LA MAPPA), e che l’ha festeggiata per il suo ottantesimo compleanno, la grande Mina ci fa un regalo inaspettato e molto speciale: venerdì 27 novembre esce “Italian Songbook” presentato da PDU in digipack e doppio vinile. Si tratta di un progetto che prevede la pubblicazione di sei dischi nel tempo, il cui prossimo incentrato totalmente sulle sonorità degli anni 60. Non si tratta di raccolte, né di compilation ma bensì di “antologie” di riordino e riscoperta dell’immenso repertorio dell’artista, che si declinerà filologicamente nel tempo. Due dischi che vogliono essere qualcosa di diverso e i loro titoli aiutano a spiegarlo. Cassiopea e Orione sono due delle 88 costellazioni del nostro cielo, l'una boreale e l'altra equatoriale. Prendono i loro nomi da una leggendaria regina d'Etiopia, bellissima, vanitosa e crudele, e da un figlio di Poseidone, nerboruto e temibile cacciatore. Cassiopea e Orione sono i titoli di questi due dischi: che ci piace raccontare come "costellazioni di canzoni".

approfondimento Mina, arriva il progetto "Italian Songbook": la tracklist degli album 28 canzoni edite, quindici per album, che spaziano dal 1975 ("L'importante è finire") al 2018 ("Volevo scriverti da tanto") e due brani finora inediti che chiudono le due tracklist. Quello che chiude Cassiopea si intitola "Un tempo piccolo", ed è una canzone scritta da Antonio Gaudino, Alberto Laurenti e Franco Califano, interpretata da Mina con il testo rimaneggiato della versione dei Tiromancino (2005). Quello che chiude Orione si intitola "Nel cielo dei bars" ed è una canzone a suo tempo scritta con Chiosso e interpretata da Fred Buscaglione. La presenza di due inediti in Cassiopea e Orione è un indizio di quanto potrà succedere nel proseguo di questo progetto filologico di riordino e riscoperta del repertorio, che andrà a toccare anche le canzoni incise nei primi anni di carriera per la Ri-Fi, e permetterà di includere anche nelle prossime pubblicazioni altri brani che prima non conoscevamo cantati dalla voce di Mina.

approfondimento Mina canta in radio due brani di Franco Califano e Fred Buscaglione Vent'anni intensi di televisione, concerti e la scelta radicale di pubblicare dischi, una scelta mai oggetto di ripensamenti e che in 40 anni ha portato quest’artista pura ad un giacimento d’indipendenza discografica. Oggi Mina, consapevole di vivere in un mondo dove i dischi non esistono, sceglie e ci permette di riscoprirla e conoscerla di nuovo attraverso la sua personale ricerca del “nuovo”. Non ci stupisce che oggi la grande Mina continui a vivere di musica e che con curiosità la sua ricerca del nuovo guardi ad artisti contemporanei come Bruno Mars o Billie Eilish di cui ne riconosca la grandezza.