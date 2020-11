Mina, arriva il progetto "Italian Songbook": la tracklist degli album

Il nuovo progetto discografico di Mina è “Italian Songbook”, concept antologico che raccoglie le più belle canzoni italiane di sempre interpretate dall’artista. I primi due volumi sono “Cassiopea” e “Orione” e contengono non solo i grandi successi di una carriera lunga e straordinaria che continua ancora oggi, ma anche le cover interpretate da Mina, grandi pezzi di autori e cantautori della tradizione musicale italiana. Presente anche un brano inedito per ogni album e che insieme a delle fotografie inedite arricchiscono ulteriormente le prime due uscite del progetto. Sia “Cassiopea” che “Orione” sono composti da 15 tracce. “Italian Songbook” verrà pubblicato in digipack e doppio vinile colorato, è già disponibile in pre-order online in attesa di uscire ufficialmente il 27 novembre 2020.