Dardust si è fatto conoscere dal grande pubblico negli ultimi anni, grazie alle sue doti di produttore e autore di tantissime hit italiane contemporanee. Ma Dario Faini, questo il suo vero nome, è prima di tutto un pianista e compositore, che nel suo personale progetto musicale ha fatto incontrare la tradizione e l’eleganza della musica classica con i beat e la grande energia dell’elettronica. Dardust sarà tra gli artisti ospiti della speciale edizione del Primo Maggio 2020. A causa dell’emergenza Coronavirus (AGGIORNAMENTI – LO SPECIALE – LA MAPPA), quest’anno il Concertone non si terrà sul palco in piazza San Giovanni a Roma come d’abitudine, ma in collegamento da teatri, piazze e locali sparsi per tutta la penisola, rigorosamente senza pubblico. In attesa della sua performance per il Primo Maggio, ripassiamo la variegata carriera di Dardust attraverso qualche scatto.

Immagine tratta dal profilo Instagram @dardust