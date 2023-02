Sanremo 2023, Olly con Polvere. Il testo della canzone

" Metafora della mia vita come fosse uno scatolone pieno di polvere, abbandonato su uno scaffale. Uno scrigno pieno di bei ricordi che però nel presente è vissuto come poco interessante. Ma quella polvere è un di più o un qualcosa di cui liberarsi? Sicuramente è un misto di cose, di briciole indefinite che mi porto dietro": così Olly , al secolo Federico Olivieri , ha descritto il brano che porta a Sanremo 2023 ( qui trovate tutte le news ).

approfondimento

Sanremo 2023, Olly: "Porto positività e la Polvere è la mia storia"

Le prime recensioni del suo brano, per la verità, non sono state troppo generose. Ma Olly non se ne cura. "Preferisco ricevere un 3 in pagella, piuttosto che un anonimo 6. Con il 3 vuol dire che c'è stato un problema di comprensione e la conferma che sto portando qualcosa di nuovo che ha bisogno di tempo per arrivare" ha commentato.