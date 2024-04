Nel 1990, un anno prima dell’uscita dell’album di debutto dei Blur , il frontman della band Damon Albarn parlando con alcuni giornalisti musicali fece una profezia: "Quando uscirà il nostro terzo album, il nostro posto come band inglese per eccellenza degli anni '90 sarà assicurato. Questa è una semplice constatazione di fatto. Intendo scrivere quel disco nel 1994”, disse. Quella che all’epoca sembrò solo un’uscita ai limiti dell’arrogante presunzione, diventò invece realtà, dall’inizio alla fine. Il 25 aprile 1994 l’etichetta Food Records pubblicava l’album Parklife, terzo lavoro in studio della band. Grazie a 4 singoli di successo fu un trionfo commerciale, con oltre 5 milioni di copie vendute ad oggi nel mondo. Parklife ha permesso ai Blur di imporsi nel panorama musicale britannico, di fatto definendo e lanciando la scena del Britpop , insieme a Definitely Maybe degli Oasis, uscito qualche mese dopo.

La nascita dell’album

Il secondo album dei Blur, Modern Life is Rubbish, fece registrare vendite modeste. Dopo la fine delle sessioni di registrazione del disco, Damon Albarn iniziò a scrivere in modo prolifico e la band fece delle demo. A causa della loro precaria posizione finanziaria in quel momento, i Blur tornarono rapidamente in studio con il produttore Stephen Street per registrare il loro terzo album. Le sessioni vennero fatte tra il Maison Rouge di Fulham e i RAK Studios, a partire dalla fine del 1993. Furono relativamente veloci, a parte qualche intoppo per la canzone This is a Low. I membri del gruppo erano soddisfatti del risultato finale. L’unico a non essere convinto dell’album era David Balfe, il proprietario della Food Records, l’etichetta discografica dei Blur, che però poco dopo venne acquistata dalla EMI.

Titolo e copertina

In origine l'album si sarebbe dovuto intitolare London e la copertina dell'album avrebbe dovuto raffigurare un carretto di frutta e verdura. Albarn ha dichiarato ironicamente: "Quella è stata l'ultima volta che Balfe è stato, in un certo senso, a conoscenza di qualsiasi decisione o processo creativo con noi”. La band invece scelte come immagine di copertina uno scatto che si riferisce al passatempo britannico delle corse dei levrieri. La maggior parte delle immagini nel booklet sono della band al Walthamstow Stadium, anche se la foto della cover vera e propria non è stata scattata lì. La copertina di Parklife è stata tra le dieci scelte dalla Royal Mail per una serie di francobolli "Classic Album Cover" emessi nel gennaio 2010.