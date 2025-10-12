Oggi ricorrono i 90 anni dalla nascita di Luciano Pavarotti: il tenore, scomparso nel 2007, era nato a Modena il 12 ottobre 1935. Dal 1992 ha associato il suo nome all’evento benefico “Pavarotti&Friends”, portato avanti insieme alla seconda moglie Nicoletta Mantovani per sostenere alcune cause umanitarie. Negli anni ha duettato con importanti artisti italiani e internazionali. Ecco i duetti più famosi

Ricorrono oggi, 12 ottobre 2025, i 90 anni dalla nascita di Luciano Pavarotti. Il tenore emiliano, morto il 6 settembre 2007, era nato il 12 ottobre 1935 a Modena. Oltre alla sua carriera, Pavarotti è ancora oggi ricordato per il Pavarotti&Friends, evento musicale benefico che conta dieci edizioni ed è stato portato avanti dal tenore insieme alla seconda moglie Nicoletta Mantovani per sostenere alcune cause umanitarie, dalla guerra in Bosnia ai bambini della Liberia fino ai rifugiati dell'Afghanistan. In queste occasioni il tenore ha duettato con diverse artisti della musica italiana e internazionale. Ecco alcune delle collaborazioni più belle.

I duetti italiani più importanti In diverse occasioni Pavarotti ha duettato con importanti ospiti italiani. Colui che ha iniziato la lunga stagione di collaborazioni del tenore modenese è stato Zucchero Fornaciari: nel 1992, infatti, i due emiliani collaborarono per il brano Miserere, composto dallo stesso Fornaciari. Non fu l'unico caso: una volta superata la riluttanza iniziale (fino ad allora, infatti, il tenore non aveva mai duettato con un artista moderno) e lanciato Pavarotti&Friends, il tenore modenese e il rocker reggiano hanno cantato altri brani, come ad esempio la celeberrima aria di Verdi, tratta dal Nabucco, Va’ pensiero (brano eseguito nell’edizione del 1998, dedicata ai bambini della Liberia). Pavarotti ha collaborato anche con numerosi altri artisti italiani. Una di queste è Laura Pausini, presente all’edizione di Pavarotti&Friends del 1999 per il Kosovo e a quella del 2003 per l’Iraq, con la quale Pavarotti ha cantato Tu che m’hai preso il cuor, romanza tratta dall’operetta Il Paese del sorriso. Da non dimenticare, poi, anche Andrea Bocelli, presente anche lui in diverse occasioni e noto in particolare per l'esecuzione del brano Notte 'e Piscatore nell'edizione del 1994. All’appello non mancano altri grandi nomi della musica italiana, come Lucio Dalla, con il quale Pavarotti ha cantato Caruso, brano inciso dal cantautore bolognese nel 1986, e Pino Daniele, con il quale Pavarotti ha cantato uno dei celebri brani dell’artista napoletano, Napule è. Leggi anche Pavarotti, 90 anni dalla nascita, Tozzi e Hauser all’Arena di Verona

I duetti internazionali più importanti Diversi anche gli artisti internazionali con i quali Pavarotti ha collaborato, spesso anche appartenenti a generi distanti da quello del tenore modenese. Il primo è Lou Reed: salito sul palco nell’edizione del 2002, l’autore di Heroin era lontanissimo dall’artista radicale e provocatorio degli anni Sessanta ma fece ugualmente valere la sua intensità nell’esecuzione del brano Perfect Day, lato B di Walk on the Wild Side. Altro artista degno di menzione è Eric Clapton, giunto a Modena nell’edizione del 2003: il cantante di Slowhand ha eseguito insieme al tenore modenese Holy mother. Sempre nella decima e ultima edizione si sono esibiti anche i Queen, che si cimentarono in Too much love will kill you: il brano, eseguito già nella prima edizione da Brian May, fu un vero e proprio successo. Alla lista vanno poi aggiunti anche cantanti del calibro di Jon Bon Jovi, nel 1998 a Modena senza la band con la quale aveva dominato nel decennio ma ugualmente tonico ed energico nell’esecuzione di Let it Rain; Stevie Wonder, presente anche lui nell’edizione del 1998, ed esecutore di Peace wanted just to be free; e Bono Vox, passato da Modena sia nel 1995 sia nel 2003. Nella prima edizione, dedicata ai bambini della Bosnia, Bono Vox era insieme agli U2 e a Brian Eno (nel progetto chiamato Passengers) e si distinsero per l'esecuzione di Miss Sarajevo; nel 2003, invece, Bono cantò insieme a Pavarotti l’Ave Maria di Schubert: un'esecuzione che lasciò tutti di sasso per il perfetto connubio tra lirica e pop. Ma la lista di artisti che hanno duettato con Pavarotti è infinita: da Celine Dion a James Brown, fino a Sting ed Elton John. Leggi anche Luciano Pavarotti, posata la stella sulla Hollywood Walk of Fame