Luciano Pavarotti, posata la stella sulla Hollywood Walk of Fame

Approfondimenti

Nato il 12 ottobre 1935 e scomparso il 6 settembre 2007 all’età di 71 anni, l'artista modenese avrà una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. La cerimonia di posa è fissata per il 24 agosto, quando in Italia saranno le 20:30, con diretta streaming. Nella gallery, le tappe della sua carriera, dal debutto in scena il 29 aprile 1961 al Teatro Municipale di Reggio Emilia agli oltre 100 milioni di copie vendute, ai numerosi premi tra i quali sei Grammy Awards