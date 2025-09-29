Pavarotti, 90 anni dalla nascita, Tozzi e Hauser all’Arena di Verona

Martedì 30 settembre 2025, l’Arena di Verona diventa il cuore di un evento internazionale dedicato a Luciano Pavarotti, nel giorno in cui avrebbe compiuto 90 anni. A vent’anni dalla sua scomparsa, il tributo riunisce artisti da tutto il mondo per celebrare la sua voce, il suo carisma e il suo impatto sulla musica globale.

La novità dell’ultima ora è l’ingresso nel parterre di Umberto Tozzi e del violoncellista croato di fama mondiale Hauser. I due si aggiungono a un cast già ricchissimo: Laura Pausini, Andrea Bocelli, Biagio Antonacci, José Carreras e Plácido Domingo , insieme a Marcelo Álvarez, Mariam Battistelli, Luca Carboni, Yusif Eyvazov, Angela Gheorghiu, Carmen Giannattasio, Vittorio Grigolo, Giuseppe Infantino, Ligabue, Mahmood, Giulia Mazzola, Francesco Meli, Giuliano Sangiorgi, Fabio Sartori, Jonathan Tetelman, Il Volo.

Musica, memoria e solidarietà

Il Maestro Luciano Pavarotti ha segnato la storia della musica con la sua voce straordinaria, il carisma e l’impegno nel portare l’opera a un pubblico globale, unendo generi e culture attraverso eventi come I Tre Tenori e Pavarotti & Friends. Sul palco si esibiranno grandi tenori e artisti pop, molti dei quali hanno condiviso con Pavarotti amicizia e collaborazioni, e giovani talenti del panorama lirico internazionale, sostenuti dalla Fondazione Luciano Pavarotti.

Le performance saranno accompagnate dall’Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti, composta da musicisti di talento che uniscono tradizione classica e innovazione. Parte dei proventi del concerto sarà devoluta all’Antoniano di Bologna per l’Operazione Pane e alla Fondazione Luciano Pavarotti per sostenere giovani cantanti lirici e la Casa Museo di Modena.

Un appuntamento imperdibile per celebrare l’artista, l’uomo e il sogno di Luciano Pavarotti, attraverso le sue melodie, le testimonianze e le performance dei grandi talenti presenti sul palco.