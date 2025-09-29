Pavarotti, 90 anni dalla nascita, Tozzi e Hauser all’Arena di Verona

Martedì 30 settembre l’Arena di Verona ospita il tributo per l'anniversario della nascita del leggendario Maestro
Martedì 30 settembre 2025, l’Arena di Verona diventa il cuore di un evento internazionale dedicato a Luciano Pavarotti, nel giorno in cui avrebbe compiuto 90 anni. A vent’anni dalla sua scomparsa, il tributo riunisce artisti da tutto il mondo per celebrare la sua voce, il suo carisma e il suo impatto sulla musica globale.
Tozzi e Hauser si uniscono al cast: da Pausini a Domingo
La novità dell’ultima ora è l’ingresso nel parterre di Umberto Tozzi e del violoncellista croato di fama mondiale Hauser. I due si aggiungono a un cast già ricchissimo: Laura Pausini, Andrea Bocelli, Biagio Antonacci, José Carreras e Plácido Domingo, insieme a Marcelo Álvarez, Mariam Battistelli, Luca Carboni, Yusif Eyvazov, Angela Gheorghiu, Carmen Giannattasio, Vittorio Grigolo, Giuseppe Infantino, Ligabue, Mahmood, Giulia Mazzola, Francesco Meli, Giuliano Sangiorgi, Fabio Sartori, Jonathan Tetelman, Il Volo.
Musica, memoria e solidarietà
Il Maestro Luciano Pavarotti ha segnato la storia della musica con la sua voce straordinaria, il carisma e l’impegno nel portare l’opera a un pubblico globale, unendo generi e culture attraverso eventi come I Tre Tenori e Pavarotti & Friends. Sul palco si esibiranno grandi tenori e artisti pop, molti dei quali hanno condiviso con Pavarotti amicizia e collaborazioni, e giovani talenti del panorama lirico internazionale, sostenuti dalla Fondazione Luciano Pavarotti.
Le performance saranno accompagnate dall’Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti, composta da musicisti di talento che uniscono tradizione classica e innovazione. Parte dei proventi del concerto sarà devoluta all’Antoniano di Bologna per l’Operazione Pane e alla Fondazione Luciano Pavarotti per sostenere giovani cantanti lirici e la Casa Museo di Modena.
Un appuntamento imperdibile per celebrare l’artista, l’uomo e il sogno di Luciano Pavarotti, attraverso le sue melodie, le testimonianze e le performance dei grandi talenti presenti sul palco.
Luciano Pavarotti avrà una stella sulla Walk of Fame. Fotostoria
Nato il 12 ottobre 1935 e scomparso il 6 settembre 2007 all’età di 71 anni, l'artista modenese avrà una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. La cerimonia di posa è fissata per il 24 agosto, quando in Italia saranno le 20:30, con diretta streaming. Nella gallery, le tappe della sua carriera, dal debutto in scena il 29 aprile 1961 al Teatro Municipale di Reggio Emilia agli oltre 100 milioni di copie vendute, ai numerosi premi tra i quali sei Grammy Awards