Nato il 7 ottobre 1996 a Glasgow, è un acclamato cantautore e polistrumentista britannico. Con una candidatura ai Grammy Awards e la conquista di due Brit Awards come miglior artista esordiente e canzone dell’anno, si è imposto al pubblico internazionale. Ecco i suoi brani più conosciuti

Lewis Marc Capaldi compie 30 anni. Il cantautore, musicista e polistrumentista britannico è nato a Glasgow, in Scozia, il 7 ottobre 1996. Bambino prodigio, ha imparato a suonare la batteria e la chitarra quando aveva due anni, e ha iniziato la sua carriera musicale in un pub all'età di nove anni. Dal primo Ep nel 2017 alla conquista di una nomination ai Grammy Awards e la vittoria di due Brit Awards con Someone you Loved, l’artista si è fatto conoscere al pubblico internazionale. Ecco le sue cinque canzoni più famose.

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“Now the day bleeds/Into nightfall/And you’re not here/To get me through it all/I let my guard down/And then you pulled the rug/I was getting kinda used to being someone you loved. (Ora il giorno sanguina/nel tramonto/e tu non sei qui/per farmi affrontare tutto (ho abbassato la guardia/e mi hai fatto crollare/mi stavo abituando ad essere qualcuno che tu amavi)”.

Someone You Loved è il singolo pubblicato l’8 novembre 2018 come terzo estratto del secondo EP, Breach, e incluso nel primo album in studio Divinely Uninspired to a Hellish Extent. È la canzone in assoluto più famosa di Capaldi, candidata ai Grammy Awards 2020 nella categoria di canzone dell’anno ed è stata riconosciuta nella medesima categoria ai Brit Awards.

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“So, before you go/Was there something I could’ve said/To make your heart beat better?/If only I’d’ve known you had a storm to weather/Was there something I could’ve said/To make it all stop hurting? (Quindi, prima che tu vada/c’era qualcosa che avrei potuto dire/per far battere meglio il tuo cuore?/Se solo avessi saputo che stavi attraversando una tempesta/quindi, prima che tu te ne vada/c’era qualcosa che avrei potuto dire per fermare la sofferenza?)”.

Before You Go è un brano pubblicato nel 2019 come primo estratto dalla ristampa del primo album in studio. Il videoclip della canzone, diretto da Kyle Thrash e pubblicato il 24 gennaio 2020, mostra in successione i momenti felici di un giovane gruppo di amici, che ricordano il tempo passato insieme mentre rendono omaggio a una ragazza ex membro del gruppo, il cui suicidio ha scioccato tutti i ragazzi.

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Hold Me While You Wait è stato pubblicato il 3 maggio 2019 come sesto estratto dal primo album in studio. Si tratta di una ballata intensa molto amata dai fan. Il testo racconta l’ansia e la vulnerabilità di trovarsi in una relazione instabile. Nel testo emerge la frase “I wish that I was Good enough” (Vorrei essere abbastanza), che mostra il dubbio di non essere all'altezza dell'altra persona.

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“‘Cause I’m not ready/To find out you know how to forget me/I’d rather hear how much you regret me/And pray to God that you never met me/Than forget me. (Perché non sono pronto/A scoprire che sai come dimenticarmi/Preferirei sentire quanto ti penti di me/E che preghi Dio di non incontrarmi mai/Piuttosto che mi dimentichi)”.

Forget Me è una canzone del 2022, primo estratto del secondo album in studio, Broken By Desire to Be Heavenly Sent. È il primo brano dopo tre anni di pausa e il testo ripercorre la fine di una storia d’amore avuta dal cantante l'anno precedente e descrive i suoi sentimenti nel vedere l'ex iniziare una nuova vita senza di lui attraverso i suoi post sui social media. Con i suoi richiami alla musica synth degli anni ottanta, Forget Me marca una svolta nello stile musicale dell’artista.

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Wish You the Best

Wish You The Best è invece stato pubblicato il 14 aprile 2023 come terzo estratto dal secondo album in studio. Racconta il dolore per la fine di un amore e il sacrificio di lasciar andare l’altra persona augurandogli il meglio, anche se questo significa farlo a costo della propria felicità. L’artista ha detto che il brano è nato dall’idea di incontrare un ex partner che ti racconta tutte le cose belle che sta facendo senza di te, concentrandosi su ciò che non riusciamo a dire ad alta voce.

“But, oh my love/I wanna say, “I miss the green in your eyes”/And when I said we could be friends, guess I lied/I wanna say, “I wish that you never left”/Oh, but instead, “I only wish you the best”/I wanna say, “Without you, everything’s wrong”/And you were everything I need all along/I wanna say, “I wish that you never left”/Oh, but instead, “I only wish you the best”. (Ma, oh amore mio/Voglio dire: “Mi manca il verde dei tuoi occhi”/E quando ho detto che potevamo essere amici, credo di aver mentito/Voglio dire: “Vorrei che non te ne fossi mai andato”/Oh, e invece: “Ti auguro solo il meglio”/Voglio dire: “Senza di te, tutto è sbagliato”./E tu sei sempre stato tutto ciò di cui avevo bisogno/Voglio dire: “Vorrei che non te ne andassi mai”/Oh, e invece: “Ti auguro solo il meglio”)”.