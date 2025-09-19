Lewis Capaldi, il nuovo singolo è Something In The Heavens: testo, traduzione, significatoSpettacolo
Tre mesi dopo il ritorno a sorpresa con un nuovo singolo e un'inaspettata esibizione al Glastonbury Festival, il cantante scozzese ha regalato ai fan un'altra canzone
All'inizio di questa settimana, sui social pedia, Lewis Capaldi ha condiviso un estratto di Something In The Heavens definendolo il suo "brano preferito fino ad ora". Ora, dopo aver annunciato una serie di concerti estivi per il prossimo anno, ha pubblicato il brano per intero.
Something In The Heavens, il testo
Eyes of emerald and white, more precious than gold
Hands as soft as the sand but harder to hold
Tonight could be the last time, your heartbeat and mine are ever this close
But life can cut like a knife, that's just how it goes
But, till the day I die, I will dream of you
In a million lives, you're the one I'd choose
I'll love you till my last breath
You're gone, but
Something in the Heavens tells me that we'll be together again
I'll see you around the bend
You're gone, but
Something in the Heavens tells me that we'll be together again
Sounds of gathering clouds are all that I hear
Just days of permanent grey since you disappeared
But, till the day I die, I will dream of you
In a million lives, you're the one I'd choose
Together again
Oh-ooh
Something in the Heavens tells me that we'll be together again
Ooh-ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh
Something in the Heavens tell me that we'll be together again
La traduzione
Occhi di smeraldo e bianco, più preziosi dell’oro
Mani morbide come la sabbia, ma difficili da trattenere
Stanotte potrebbe essere l’ultima volta che il tuo battito e il mio
Sono così vicini
Ma la vita può colpire come un coltello, è così che va
Ma fino al giorno in cui morirò, ti sognerò
In un milione di vite, saresti sempre tu la mia scelta
Ti amerò fino al mio ultimo respiro
Tu non ci sei più, ma
Qualcosa nei Cieli mi dice che saremo di nuovo insieme
Ti rivedrò dietro l’angolo
Tu non ci sei più, ma
Qualcosa nei Cieli mi dice che saremo di nuovo insieme
I suoni delle nuvole che si radunano sono tutto ciò che sento
Giorni di grigio eterno da quando sei sparita
Ma fino al giorno in cui morirò, ti sognerò
In un milione di vite, saresti sempre tu la mia scelta
Ti amerò fino al mio ultimo respiro
Tu non ci sei più, ma
Qualcosa nei Cieli mi dice che saremo di nuovo insieme
Ti rivedrò dietro l’angolo
Tu non ci sei più, ma
Qualcosa nei Cieli mi dice che saremo di nuovo insieme
Di nuovo insieme
Oh-ooh
Qualcosa nei Cieli mi dice che saremo di nuovo insieme
Ooh-ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh
Qualcosa nei Cieli mi dice che saremo di nuovo insieme
Il significato
Something In The Heavens è una profonda riflessione sull'amore, sulla perdita e sulla speranza di ritrovarsi. La canzone cattura il dolore profondo che si prova quando s'avverte la mancanza qualcuno, e ci si aggrappa alla convinzione che, in fondo, quel legame duri per sempre. C'è, nel brano, tutta la difficoltà a lasciar andare. Allo stesso tempo, la rassicurazione ricorrente di "qualcosa nei cieli mi dice che saremo di nuovo insieme" introduce una dimensione spirituale, suggerendo che l'amore può trascendere il tempo, la distanza e persino la morte.