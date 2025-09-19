Tre mesi dopo il ritorno a sorpresa con un nuovo singolo e un'inaspettata esibizione al Glastonbury Festival, il cantante scozzese ha regalato ai fan un'altra canzone

All'inizio di questa settimana, sui social pedia, Lewis Capaldi ha condiviso un estratto di Something In The Heavens definendolo il suo " brano preferito fino ad ora ". Ora, dopo aver annunciato una serie di concerti estivi per il prossimo anno, ha pubblicato il brano per intero.

La traduzione

Occhi di smeraldo e bianco, più preziosi dell’oro

Mani morbide come la sabbia, ma difficili da trattenere

Stanotte potrebbe essere l’ultima volta che il tuo battito e il mio

Sono così vicini

Ma la vita può colpire come un coltello, è così che va

Ma fino al giorno in cui morirò, ti sognerò

In un milione di vite, saresti sempre tu la mia scelta

Ti amerò fino al mio ultimo respiro

Tu non ci sei più, ma

Qualcosa nei Cieli mi dice che saremo di nuovo insieme

Ti rivedrò dietro l’angolo

Tu non ci sei più, ma

Qualcosa nei Cieli mi dice che saremo di nuovo insieme

I suoni delle nuvole che si radunano sono tutto ciò che sento

Giorni di grigio eterno da quando sei sparita

Ma fino al giorno in cui morirò, ti sognerò

In un milione di vite, saresti sempre tu la mia scelta

Ti amerò fino al mio ultimo respiro

Tu non ci sei più, ma

Qualcosa nei Cieli mi dice che saremo di nuovo insieme

Ti rivedrò dietro l’angolo

Tu non ci sei più, ma

Qualcosa nei Cieli mi dice che saremo di nuovo insieme

Di nuovo insieme

Oh-ooh

Qualcosa nei Cieli mi dice che saremo di nuovo insieme

Ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh

Qualcosa nei Cieli mi dice che saremo di nuovo insieme

Il significato

Something In The Heavens è una profonda riflessione sull'amore, sulla perdita e sulla speranza di ritrovarsi. La canzone cattura il dolore profondo che si prova quando s'avverte la mancanza qualcuno, e ci si aggrappa alla convinzione che, in fondo, quel legame duri per sempre. C'è, nel brano, tutta la difficoltà a lasciar andare. Allo stesso tempo, la rassicurazione ricorrente di "qualcosa nei cieli mi dice che saremo di nuovo insieme" introduce una dimensione spirituale, suggerendo che l'amore può trascendere il tempo, la distanza e persino la morte.