Eros Ramazzotti compie 60 anni: le frasi più famose delle sue canzoni

Da "grazie di esistere" a "e ci sei, adesso tu": il cantante, ha saputo regalare grandi emozioni con alcuni passaggi dei suoi brani. Ecco una selezione dei più iconici

Da "grazie di esistere" a "e ci sei, adesso tu": Eros Ramazzotti, che oggi, 28 ottobre, compie 60 anni, ha saputo regalare grandi emozioni grazie ai testi delle sue canzoni. Ecco alcune delle frasi indimenticabili del cantante che ha venduto circa 60 milioni di dischi e che rimane uno degli esponenti principali della musica leggera italiana.

"E ci sei, adesso tu" - Adesso tu Canzone del 1986, scritta dallo stesso Ramazzotti con Piero Cassano e Adelio Cogliati, fu presentata dal cantante al Festival di Sanremo di quell'anno, dove conquistò la vittoria. È una canzone che parla d’amore, partendo dalla storia di un ragazzo "nato ai bordi di periferia", che raggiunge man mano nuove consapevolezze. "E ci sei adesso tu. A dare un senso ai giorni miei, va tutto bene dal momento che ci sei. Adesso tu, ma non dimentico tutti gli amici miei, che sono ancora là". approfondimento Eros Ramazzotti ha una nuova fidanzata, la foto su Instagram

"Sono cose della vita, vanno presse un po' così" - Cose della vita Pubblicata nel 1993, Cose della vita è stata scritta insieme a Piero Cassano e ad Adelio Cogliati. Il videoclip fu girato a New York, con Spike Lee, che fece anche un cameo. Quattro anni più tardi uscì anche una nuova versione - Can’t stop thinking of you - e la canzone venne cantata in duetto da Eros Ramazzotti e da Tina Turner. Il testo descrive il sentirsi legati a qualcuno ma anche di sentirsi a volte disconnessi, con la consapevolezza che le relazioni che possono cambiare nel tempo. Qui la frase più famosa: "Sono cose della vita, vanno presse un po' così, è già stata una fatica arrivare fino a qui". approfondimento Sanremo 2023, Eros Ramazzotti duetta con Ultimo. FOTOSTORIA

"Grazie di esistere" - Più bella cosa Fra i brani più famosi di Ramazzotti c’è sicuramente Più bella cosa, del 1996, dedicato a Michelle Hunziker all'epoca fidanzata del cantante. Pochi mesi dopo la pubblicazione del singolo, il 5 dicembre 1996, nacque Aurora, la figlia della coppia. In seguito Eros sposò Michelle, poi i due divorziarono nel 2009. Si tratta di un racconto e insieme di una dedica d’amore, con questo passaggio che rimane uno dei più famosi di sempre: "Com'è cominciata io non saprei la storia infinita con te, che sei diventata la mia lei di tutta una vita per me. Ci vuole passione con te e un briciolo di pazzia. Ci vuole pensiero perciò… lavoro di fantasia. Com’è che non passa con gli anni miei la voglia infinita di te? Cos’è quel mistero che ancora sei? Grazie di esistere". approfondimento Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti cantano Più bella cosa. VIDEO

"Sarà sarà l’aurora" - L'Aurora Sempre nel 1996 uscì L'Aurora, canzone dedicata da Eros a sua figlia, chiamata appunto Aurora, nata nello stesso anno della pubblicazione della canzone. Il testo del brano, ispirato ovviamente alla gioia per la nascita della sua primogenita, è anche un augurio per un futuro felice. Questa la frase più famosa della canzone: "Sarà sarà l’aurora, per me sarà così, come uscire fuori come respirare un’aria nuova

sempre di più" Nell'agosto 2023, Ramazzotti e sua figlia, al Teatro Antico di Taormina, durante il tour del cantante, hanno intonato insieme sul palco proprio L'Aurora. Poi si sono esibiti ancora, cantando un passaggio di Un’emozione per sempre. approfondimento Aurora Ramazzotti ha cantato con papà Eros sul palco di Taormina

"Certi amori regalano Un’emozione per sempre" - Un'emozione per sempre Questa canzone è un manifesto di quelle storie d’amore che, sì, finiscono, ma che al contempo lasciano ricordi indelebili nel cuore e nella mente di chi le ha vissute. Pubblicata nel 2003, tutto ruota intorno all’amore passato per una donna. Questa la frase più famosa del brano: “Certi amori regalano un'emozione per sempre: momenti belli che restano così impressi nella mente, di quelli che restano così nel cuore della gente”. approfondimento Eros Ramazzotti con Alejandro Sanz presenta il singolo Sono