Eros Ramazzotti ha una nuova fidanzata, la foto su Instagram

Nuovo amore per Eros Ramazzotti . A ufficializzare la storia è stato il cantante tramite uno scatto romantico condiviso su Instagram.

In queste settimane l’artista è impegnato con il Battito Infinito World Tour, la serie di concerti con cui dall’ottobre dello scorso anno sta girando il mondo: dagli Stati Uniti d’America al Portogallo, dall’Argentina alla Germania.

Poche ore fa Eros Ramazzotti (FOTO) ha attirato grande curiosità per uno scatto condiviso sul profilo Instagram che conta più di 1.800.000 follower. Il cantante ha pubblicato una foto romantica in compagnia di una ragazza, di cui però non si conosce l’identità.

L'immagine vede la coppia scambiarsi un tenero bacio, l’occasione potrebbe il compleanno della ragazza, visti l’emoticon di una torta con le candeline e il messaggio: “Auguri amore mio”.