Aurora Ramazzotti ha cantato con papà Eros sul palco di Taormina

È un'estate all'insegna delle gioie della famiglia quella di Aurora Ramazzotti che in queste settimane di vacanza sta facendo sentire tutto il suo supporto al padre Eros, impegnato col suo Battito Infinito World Tour. La ventiseienne, in prima fila ad ascoltare i successi del cantautore, è stata chiamata a salire sul palco a sorpresa per cantare davanti al pubblico del Teatro Antico di Taormina , dove Ramazzotti ha fissato tre date: il 3, il 5 e il 6 agosto. L'esordio sul palcoscenico siciliano è stato indimenticabile sia per il padre che per la figlia. I due hanno cantato L'Aurora .

Eros Ramazzotti è in Italia in questi giorni d'estate, complice il passaggio nel Belpaese del Battito Infinito World Tour , la tournée mondiale che tiene impegnato il cinquantanovenne artista romano fin dallo scorso ottobre. Per la prima tappa estiva italiana al Teatro Antico di Taormina, il cantante ha potuto contare sulla presenza dei suoi affetti che si sono emozionati cantando con lui in uno scenario unico e illuminato da migliaia di smartphone. In prima fila, sotto al palco, ci sono Marica Pellegrinelli , la compagna del cantante e madre dei suoi due figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio e Aurora insieme a Goffredo Cerza , uno dei più attivi nel documentare il live sui social . Tra riprese pubblicate quasi istantaneamente e repost, i fan dei Ramazzotti hanno potuto rivivere i momenti chiave del concerto nel quale hanno trovato spazio tutti i successi del vasto repertorio di Eros. Quando è toccato a L'Aurora, la destinataria della canzone è salita sul palco tra lo stupore generale.

Sul palco per cantare L'Aurora



Non è la prima volta che Aurora Ramazzotti si trova davanti al microfono col più famoso papà ma questa breve performance al Teatro Antico di Taormina sarà ricordata come una delle più suggestive. Dalle Instagram Stories di Cerza possiamo rivedere gli attimi in cui la ventiseienne è rimasta sul palco a cantare abbracciata al padre.

Dopo essersi scambiati il microfono per le strofe, padre e figlia hanno chiesto l'intervento del pubblico per il ritornello. L'esibizione improvvisata si è conclusa con un caloroso abbraccio tra Aurora e suo padre che in questa stagione è diventato nonno per la prima volta.

Nelle Stories di Aurora Ramazzotti ci sono altri momenti del concerto nei quali è lei stessa a cantare tra il pubblico brani immortali di Eros, Più bella cosa e Se bastasse una canzone. I fan della figlia di Eros e Michelle Hunziker non hanno potuto fare a meno di notare il look della ragazza, sempre di gran tendenza. Per salire sul palco la Ramazzotti ha sfoggiato una gonna di jeans asimmetrica e un top di velo con una grossa croce sul petto. L'outfit, in linea con i trend del momento, è espressione del rinomato senso dello stile della neomamma.