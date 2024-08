8/12 ©Webphoto

PIOVE (CIAO, CIAO BAMBINA) - La canzone bissò il successo di Nel blu dipinto di blu a Sanremo 1959. Composto da Modugno in seguito alla torunée americana del 1958, vide la collaborazione di Dino Verde. Curiosamente, il brano ebbe maggiore successo in Olanda che in Italia: nei Paesi Bassi rimase in vetta alle classifiche per nove settimane, nel Bel Paese “solo” per sei. "Mille violini suonati dal vento, tutti i colori dell'arcobaleno, vanno a fermare la pioggia d'argento, ma piove piove sul nostro amor"