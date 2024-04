Domenico Modugno, arriva l'album Come in un sogno di mezza estate

Il disco, da oggi disponibile in pre-order ( https://SME.lnk.to/Modugno ), si intitola “Come in un sogno di mezza estate” ed uscirà il 24 maggio in digitale e in tre formati fisici: doppio LP nero 180gr, doppio CD con poster (realizzato da Ciao discoteca italiana) e bonus tracks e, infine, doppio vinile (blu e arancione) numerato con poster (realizzato da Ciao discoteca italiana) disponibile in esclusiva per Sony Music Store ( store.sonymusic.it ).

“Quando ero adolescente una volta mio padre mi disse: devi saper distinguere tra vanità e ambizione.” racconta Marco Modugno figlio del celebre cantautore “Il vanitoso desidera soltanto diventare famoso, per una cosa o per l' altra , per lui non fa differenza. L' ambizioso invece dice a sé stesso: io so fare bene questa cosa e in questa cosa diventerò il migliore di tutti. Mio padre sapeva fare le canzoni e in questo , almeno per un certo tempo , egli diventò il numero uno, il numero uno del mondo". ll brano che dà il titolo al disco è una canzone che richiama subito alla mente l' atmosfera delle estati italiane degli anni'60 ed è da oggi disponibile sulle piattaforme digitali arricchito da una nuova copertina realizzata da Ciao Discoteca Italiana, il collettivo torinese che unisce design, arte e canzone d'autore alla ricerca di un punto di contatto tra passato, cultura pop e contemporaneità.



Con queste parole commentano la collaborazione sulla parte grafica di tutto il progetto: "Le canzoni di Domenico Modugno, il suo immaginario onirico, la sua capacità di raccontare il mondo interiore ed esteriore, la sua figura carismatica nel panorama dell'industria culturale italiana, hanno rappresentato, negli anni, il punto di partenza alla base dell'analisi visiva della storia della musica leggera portato avanti da Ciao Discoteca Italiana. Per il Collettivo Ciao!, mettersi al lavoro sul repertorio di Domenico Modugno ponendosi come primario l'obiettivo di avvicinare la sua opera alle giovani generazioni, rappresenta una grande opportunità e il valore più importante alla base di questa collaborazione".



Domenico Modugno ha lasciato un’eredità indelebile, sia attraverso la sua musica, sia attraverso il suo esempio di vita. La sua morte, avvenuta il 6 agosto 1994, ha lasciato un vuoto nel mondo della cultura italiana, ma la sua musica e il senso di libertà che riesce a trasmette, rimarranno per sempre.