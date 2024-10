7/14 ©Getty

THE HEAD ON THE DOOR (1985) - La formazione con Smith, Tolhurst, Gallup, Thompson e Boris Williams (una delle più amate dai fan) in un clima di grande spensieratezza registrò questo album che fu il primo vero grande successo commerciale della band, anche grazie ai due singoli Close to Me e In Between Days, trainati dai loro celebri videoclip girati da Tim Pope. L’anno dopo, anche la raccolta di singoli Standing on a Beach fece un altro boom di vendite, consacrando il gruppo a livello mondiale