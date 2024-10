The Cure, Robert Smith ha pronti due nuovi album

In attesa dell'uscita del disco, in arrivo il 1º novembre, il leader della band ha rivelato che anche un secondo disco è "praticamente finito”, mentre un terzo è in fase di sviluppo

Non solo Songs of the Lost World . Robert Smith , leader dei The Cure , ha rivelato che la band alt-rock sta lavorando a due nuovi progetti . “Dopo aver finito questo, anche il secondo è praticamente concluso”, ha dichiarato a NME. “Il terzo è un po’ più difficile perché, se arriviamo a quel punto... Parlando del terzo album, capite cosa intendo? Non riesco proprio a trattenermi”.

UN PROGETTO ABBANDONATO E UN PROGETTO RITROVATO

Intanto, il 14esimo album dei The Cure, Songs of the Lost World, che è il primo dopo il disco 4:13 Dream pubblicato nel 2008, uscirà il 1º novembre. All’inizio, la band avrebbe voluto pubblicare un album per celebrare il 40esimo anniversario. “Ho sentito che avremmo dovuto tirare le somme”, ha raccontato Robert Smith. “Ho pensato 'il 40esimo anniversario della band cade nel 2018, ed il 40esimo anniversario del primo album (Three Imaginary Boys, ndr) è nel 2019, quindi faremo una cosa che riassuma che cos’è la band e dove siamo arrivati. Era un grande piano – e i grandi piani generalmente non funzionano bene, secondo la mia esperienza!'". Alla fine, “non è stato fatto per le giuste ragioni. È stato un po’ 'trionfale', suppongo, ripensandoci. Il tono era sbagliato. A quanto pare, quello che è successo nel 2018 è stato un ottimo modo per celebrare l’anniversario della band. Mi ha dato il tempo di pensare 'perché dovremmo fare un nuovo album?'". La risposta è Songs of the Lost World, con i brani A Fragile Thing e Alone anticipati live dai The Cure durante il tour Shows of a Lost World, che nelle 90 date in 33 Paesi ha totalizzato oltre 1 milione e 300 mila spettatori.