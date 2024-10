The Cure, per l'album Songs of a Lost World concerto gratis a Londra

Il prossimo primo novembre, dopo 16 anni, The Cure pubblicano un nuovo album, Songs of a lost world, il quattordicesimo in studio della loro straordinaria carreira. Per presentarlo la band ha annunciato due sessioni live per BBC Radio 6 Music e BBC Radio 2 In Concert che saranno trasmesse alla fine del mese di ottobre. Il 6 Music Session: The Cure Live, definito dalla stessa BBC esclusivo e intimo, sarà trasmesso su 6 Music e BBC Sounds all'interno dello show di Huw Stephens il prossimo giovedì 31 ottobre dalle 17 (ora italiana) e sarà impreziositp da una intervista al leader bella band Robert Smith. Invece per il Radio 2 In Concert The Cure si esibiranno live al cospetto di un gruppo di fortunati fan; avverrà mercoledì 30 ottobre. La registrazione dello show sarà trasmessa durante il programma radiofonico di Jo Whiley su Radio 2 e BBC Sounds a partire dalle 20 (ora italiana) del 31 ottobre; anche in questo caso è prevista una intervista a Smith. Alcuni contributi saranno proposti il giorno successivo nel Radio 2 Breakfast Show condotto da Zoe Ball.