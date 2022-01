Adam Lambert compie 40 anni, una carriera da American Idol ai Queen

L'artista è nato in Indiana il 29 gennaio 1982. Diventato una vera e propria celebrità nel 2009, dopo aver conquistato il secondo posto nell'ottava stagione del talent, ad oggi ha venduto oltre 3 milioni di album e 5 milioni di singoli in tutto il mondo Condividi

Compie 40 anni Adam Mitchel Lambert, cantante e cantautore americano nato a Indianapolis, in Indiana, il 29 gennaio 1982. Diventato una vera e propria celebrità nel 2009, dopo aver conquistato il secondo posto nell'ottava stagione di American Idol, da quel momento ha venduto oltre 3 milioni di album e 5 milioni di singoli in tutto il mondo e ha avviato un'intensa collaborazione con i Queen.

Adam Lambert e il traguardo dei 40 anni approfondimento Adam Lambert prepara il suo debutto a Broadway con un musical anni '70 “Compiere 40 anni è leggermente terrificante”, ha raccontato in un'intervista alla rivista Attitude. E ha spiegato anche di essere in un periodo piuttosto particolare della sua vita: “Sono in una transizione personale in questo momento. È eccitante".



For Your Entertainment, l’album d’esordio approfondimento Queen, rimandato al 2022 il concerto in Italia Nel 2009, dopo il secondo posto ad American Idol, ha pubblicato il suo primo album For Your Entertainment, che ha debuttato al numero tre della Billboard 200. Per realizzare il disco d’esordio ha collaborato con produttori come Rob Cavallo e Max Martin, nonché autori da Matthew Bellamy a P!nk e Lady Gaga. L'album era stato anticipato dal singolo Time for Miracles, registrato come tema principale della colonna sonora del film catastrofico 2012. Il singolo For Your Entertainment era stato presentato agli American Music Awards con una performance che ha destato scalpore ed è stata censurata: il cantante baciava sulle labbra il suo tastierista e simulava un rapporto orale con un ballerino. Successivamente è stato pubblicato il suo secondo singolo, Whataya Want from me, scritto da P!nk. Nel 2011 è salito sul palco degli Mtv Europe Music Awards con i Queen, esibendosi nei brani The Show Must Go On, We Will Rock You e We Are the Champions. Nel 2012 è arrivato il disco Trespassing, nel 2015 The Original High e nel 2020 l’album Velvet.

Lambert e il “matrimonio” con i Queen leggi anche I Queen annunciano l'uscita del nuovo album: "Live Around the World" Nel 2014 Lambert avvia un sodalizio artistico con i Queen: l’artista si unisce al membro fondatore Brian May e al batterista Roger Taylor in un tour di 35 date in Nord America, Corea, Giappone, Australia e Nuova Zelanda. L’anno successivo, dopo il grande successo, il tour è stato ampliato con altre 26 date in 11 Paesi, tra cui Regno Unito ed Europa. Nello stesso anno, i Queen e Adam Lambert sono stati nominati Band of the Year alla decima edizione dei Classic Rock Roll of Honor Awards. Nel dicembre 2015, il gruppo si è esibito sul palco di X Factor nel Regno Unito, prima di annunciare un'esibizione a sorpresa in un esclusivo concerto di Capodanno a Londra presso la Central Hall Westminster, il “Queen + Adam Lambert Rock Big Ben Live”. Nel 2017 hanno iniziato un tour mondiale, poi sono stati protagonisti del Global Citizen Festival 2019 a Central Park a New York: il festival è stato dedicato a sollecitare i governi mondiali a sradicare la povertà estrema e affrontare il cambiamento climatico, con oltre 60.000 partecipanti e quasi 21 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo, generando quasi 1 miliardo di dollari di impegni. Nell'ottobre 2020, i Queen + Adam Lambert hanno pubblicato il loro primo album insieme Live Around the World.

Non ha mai abbandonato la carriera da solista leggi anche Queen + Adam Lambert: esibizione sulle note di "You Are The Champions" Adam Lambert non ha mai abbandonato il proposito di una carriera da solista, alla quale ha continuato a lavorare con grinta e determinazione. Durante la collaborazione con i Queen, infatti, è riuscito comunque a pubblicare l’album The Original High.



Non solo musica leggi anche Brian May dei Queen spiega com'è nato l'assolo di Bohemian Rhapsody Non c’è solo la musica nella vita di Adam Lambert. Era solo un bambino quando ha calcato per la prima volta il palcoscenico del teatro. Da quel momento - aveva solo 10 anni - la sua vita ha preso una nuova piega. Lambert ha recitato nel ruolo di Linus, nella produzione di You're a Good Man, Charlie Brown, ha preso parte al musical Hair, ha interpretato Giosuè nel musical I dieci comandamenti accanto a Val Kilmer e ha preso parte al musical Wicked nel ruolo di Fyero. Ha preso parte anche a un episodio della serie tv Pretty Little Liars, alla quinta stagione della serie tv Glee, dove ha interpretato lo studente Elliot Gilbert, e al The Rocky Horror Picture Show. Lambert è diventato il primo concorrente nella storia di American Idol a tornare nello show come giudice. Per il grande schermo, ha poi prestato la voce all'imperatore Massimo e ha cantato la colonna sonora del film Playmobil: The Movie e fatto un cameo in Bohemian Rhapsody.