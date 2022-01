Brian May dei Queen spiega com'è nato l'assolo di Bohemian Rhapsody

L’assolo di Brian May in “Bohemian Rhapsody”

approfondimento

È conosciuto per essere il brano più famoso dei Queen e forse uno dell’intera cultura musicale globale. “Bohemian Rhapsody”, nato come vero e proprio esercizio di stile, in cui Freddy Mercury e i compagni dei Queen si divertivano nel mettersi alla prova tra voce, musica e strumenti, è diventato in pochissimo tempo un successo planetario. Nonostante nessuno se lo aspettasse, vista la lunghezza del brano che impediva all’epoca la sua trasmissione in radio e vista la sua assoluta complessità di scrittura e interpretazione. Nove minuti di pura arte in cui si susseguono sei diverse parti: da un'introduzione corale cantata a cappella, ad un segmento ballad, passando per una sezione d'opera, un’altra di hard rock e un segmento ballad conclusivo che dà il via alla sezione di solo piano e chitarra finale. Uno dei punti di svolta di "Bohemian Rhapsody" è proprio l'assolo di Brian May all’inizio del pezzo, che trasporta gli ascoltatori in quella che Mercury definiva come “la dimensione d’opera”. Basti pensare che, per registrarla nella perfezione di dettagli voluta da Mercury e compagni, ci vollero oltre tre settimane di lavoro in studio di registrazione. Il tempo che normalmente occorre per realizzare un intero album. “Bohemian Rhapsody” dei Queen fu registrata nel 1975, durante le sessioni di lavoro in studio per la realizzazione del loro quarto album “A Night at the Opera”. Andando oltre lo scetticismo iniziale, la canzone raggiunse in pochissimo tempo la posizione numero 1 nella classifica inglese, diventando uno dei singoli più venduti nella storia del rock.