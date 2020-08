I Queen annunciano l'uscita del nuovo album: "Live Around the World"

Il 2 ottobre uscirà il nuovo disco dal vivo: il meglio di oltre 200 concerti in giro per il mondo. Opera realizzata con Adam Lambert

I Queen + Adam Lambert pubblicheranno il loro primo album dal vivo tra poco più di un mese. “Live Around The World” sarà disponibile nei formati CD, CD+DVD, CD+Blu-ray e in vinile. La pubblicazione raccoglie alcuni dei momenti migliori della carriera del gruppo britannico fondando da Freddie Mercury nel 1970 insieme al chitarrista Brian May e al batterista Roger Taylor. Proprio May, Taylor e Adam Lambert (la cui prima collaborazione con la band risale al 2009, quando era un concorrente di “American Idol”) hanno selezionato le venti esibizioni.

Dal Rock in Rio a Lisbona al Festival dell’Isola di Wight, passando per Giappone e Nord America, fino allo show benefico Fire Fight Australia dove hanno riproposto il set completo dell’indimenticabile Live Aid del 1985: “Bohemian Rhapsody”, “Radio Ga Ga”, “Hammer To Fall”, “Crazy Little Thing Called Love”, “We Will Rock You” e “We Are The Champions”.

LA TRACKLIST DI “LIVE AROUND THE WORLD”

Nel disco sono presenti venti canzoni: si incomincia con “Tea It Up” eseguita il 2 luglio 2018 all’O2 di Londra e si conclude con le iconiche “We Will Rock You” e “We Are The Champions”, con le quali hanno scaldato il pubblico dell’ANZ Stadium di Sydney all’inizio del 2020. Di seguito la tracklist completa e la lista dei brani che si troveranno all’interno del nuovo album dei Queen.