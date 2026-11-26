Il nuovo album, "o\i", che completa il precedente pubblicato tre anni fa. Il valore del tempo, l'intelligenza artificiale nella musica e l’attivismo degli artisti che, se restano in silenzio su quello che succede nel mondo, trascurano le proprie responsabilità: abbiamo incontrato Peter Gabriel che ci ha anche parlato di una possibile reunion dei Genesis “per il momento molto difficile”. La nostra intervista esclusiva

Incontriamo Peter Gabriel a Londra, in una timida giornata di autunno. L'occasione è l'uscita di o\i, il nuovo album del cantautore e musicista. Arriva puntualissimo al nostro appuntamento e, prima di iniziare a registrare, gli chiedo di non aspettare troppo a lungo per fare un altro concerto in Italia. Lui sorride e mi dice: "Non ne farò a breve, credo. Ma prometto che tornerò presto". E con questa promessa iniziamo a chiacchierare, per una conversazione in cui Peter Gabriel si è raccontato con la sua consueta eleganza e grandezza. Sì, perché di artisti come lui ce ne sono pochi. Pochissimi.

Peter Gabriel, prima di tutto: bentornato! Mi racconta del suo rapporto con il tempo, anche con il tempo che passa. E cosa significa per lei fare ancora musica di valore?

Mentalmente credo di avere ancora diciassette anni. Il tempo? È solo qualcosa che accade, il corpo ha qualche acciacco e urla un po’ più forte quando diventi un po’ più vecchio. Oltre a questo, però, scorre.

L'importanza di dedicarsi del tempo, per poi pubblicare nuova musica

Il nuovo album o\i arriva tre anni dopo il precedente. Viviamo in un periodo storico in cui è essenziale pubblicare musica ogni giorno, mentre lei si è preso il tempo di cui aveva bisogno. Che cosa significa, quindi, prendersi il giusto tempo per creare la musica che ama e trarre ispirazione da ciò che la circonda?

Credo sia molto facile cadere nel loop “album – tour – album – tour” e la qualità di quello che pubblichi dipende da ciò che metti dentro di te. Per me è importante vivere la vita, fare altro e arricchire le mie passioni. Sono fortunato perché lo posso fare. Avevamo questa idea della luna piena: ad ogni luna piena abbiamo pubblicato una nuova traccia. Era l’idea iniziale per i\o e poi per o\i: questa è una disciplina in sé, e devi essere pronto con le canzoni quando arriva il momento. Non mi preoccupa l’idea di non far parte dell’industria musicale, che è cambiata molto negli ultimi anni.

"Ricerco l'autenticità"

Parliamo di dove ha trovato l’ispirazione per creare o\i: in questo disco c’è tantissimo, ma ogni elemento è perfettamente integrato. Lei scava nelle radici della musica e ci fa tornare dove tutto è iniziato.

Ho iniziato come batterista, non bravissimo, ma mi piace il groove: se c’è qualcosa che mi fa muovere sono felice. Un genere che ha avuto origine in Africa e in America, dove troviamo anche soul e blues che, di fatto, mi hanno portato ad iniziare a suonare. Otis Redding e Nina Simone sono state due figure molto importanti per me. E anche se la mia musica non è proprio come la loro, ho sempre voluto essere autentico. Cerco di trovare ispirazione ovunque. Viviamo in un periodo fantastico, le cose cambiano in continuazione.