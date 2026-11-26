Peter Gabriel a Sky Tg24: "Artisti in silenzio trascurano le proprie responsabilità"Musica Foto di Nadav Kander
Il nuovo album, "o\i", che completa il precedente pubblicato tre anni fa. Il valore del tempo, l'intelligenza artificiale nella musica e l’attivismo degli artisti che, se restano in silenzio su quello che succede nel mondo, trascurano le proprie responsabilità: abbiamo incontrato Peter Gabriel che ci ha anche parlato di una possibile reunion dei Genesis “per il momento molto difficile”. La nostra intervista esclusiva
Incontriamo Peter Gabriel a Londra, in una timida giornata di autunno. L'occasione è l'uscita di o\i, il nuovo album del cantautore e musicista. Arriva puntualissimo al nostro appuntamento e, prima di iniziare a registrare, gli chiedo di non aspettare troppo a lungo per fare un altro concerto in Italia. Lui sorride e mi dice: "Non ne farò a breve, credo. Ma prometto che tornerò presto". E con questa promessa iniziamo a chiacchierare, per una conversazione in cui Peter Gabriel si è raccontato con la sua consueta eleganza e grandezza. Sì, perché di artisti come lui ce ne sono pochi. Pochissimi.
Peter Gabriel, prima di tutto: bentornato! Mi racconta del suo rapporto con il tempo, anche con il tempo che passa. E cosa significa per lei fare ancora musica di valore?
Mentalmente credo di avere ancora diciassette anni. Il tempo? È solo qualcosa che accade, il corpo ha qualche acciacco e urla un po’ più forte quando diventi un po’ più vecchio. Oltre a questo, però, scorre.
L'importanza di dedicarsi del tempo, per poi pubblicare nuova musica
Il nuovo album o\i arriva tre anni dopo il precedente. Viviamo in un periodo storico in cui è essenziale pubblicare musica ogni giorno, mentre lei si è preso il tempo di cui aveva bisogno. Che cosa significa, quindi, prendersi il giusto tempo per creare la musica che ama e trarre ispirazione da ciò che la circonda?
Credo sia molto facile cadere nel loop “album – tour – album – tour” e la qualità di quello che pubblichi dipende da ciò che metti dentro di te. Per me è importante vivere la vita, fare altro e arricchire le mie passioni. Sono fortunato perché lo posso fare. Avevamo questa idea della luna piena: ad ogni luna piena abbiamo pubblicato una nuova traccia. Era l’idea iniziale per i\o e poi per o\i: questa è una disciplina in sé, e devi essere pronto con le canzoni quando arriva il momento. Non mi preoccupa l’idea di non far parte dell’industria musicale, che è cambiata molto negli ultimi anni.
"Ricerco l'autenticità"
Parliamo di dove ha trovato l’ispirazione per creare o\i: in questo disco c’è tantissimo, ma ogni elemento è perfettamente integrato. Lei scava nelle radici della musica e ci fa tornare dove tutto è iniziato.
Ho iniziato come batterista, non bravissimo, ma mi piace il groove: se c’è qualcosa che mi fa muovere sono felice. Un genere che ha avuto origine in Africa e in America, dove troviamo anche soul e blues che, di fatto, mi hanno portato ad iniziare a suonare. Otis Redding e Nina Simone sono state due figure molto importanti per me. E anche se la mia musica non è proprio come la loro, ho sempre voluto essere autentico. Cerco di trovare ispirazione ovunque. Viviamo in un periodo fantastico, le cose cambiano in continuazione.
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Peter Gabriel e l'intelligenza artificiale nella musica
Cosa pensa dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella musica? Tutti possono creare dei brani, ma si sente che non sono reali. Anche quando vado a concerti con amici ci diciamo che vogliamo più musica vera, perché le canzoni fatte con l’ia sembrano finte…
Per il momento. Ma miglioreranno. È un business piuttosto complicato, ma mi piace l’idea che ognuno di noi possa diventare un artista: non dovrebbero esserci ostacoli. È la paura che ci blocca il più delle volte. Se questi strumenti ci permettono di superare i nostri timori è positivo, ma bisogna anche pensare che come prima cosa dobbiamo avere cura l’uno dell’altro. E non è sempre facile.
peter gabriel: "Gli artisti che restano in silenzio su ciò che accade trascurano le proprie responsabilità"
Lei ha sempre alzato la voce. Ci sono canzoni nel suo album, una è Who Are We Talking To?, in cui lei ricorda a tutti che è il momento di parlare. Sono italiana e mi riferisco a quello che è successo nelle ultime settimane nel mio Paese, ma anche in Francia, in tutta Europa. Crede che gli artisti debbano esprimersi sui fatti o restare da parte, e dedicarsi alla creatività?
Non voglio che gli artisti parlino? No. Voglio che tutti gli artisti dicano qualcosa? No. Va bene anche fare solo dell’intrattenimento: ci sono cose pop che mi piacciono molto e che non hanno cambiato il mondo. Da artisti, però, essere ciechi davanti a quello che succede significa trascurare le proprie responsabilità. Vorrei che parlassero gli artisti che sentono questo impegno: non voglio che nessuno faccia finta, ma se si sente qualcosa, bisogna dirla. Questo è un momento molto importante: tanti cambiamenti nel mondo possono portarci da una o l’altra parte. E proprio le azioni individuali di ciascuno di noi potranno spostare tutti i macigni, in modo positivo ma anche negativo. Dipende da noi.
E ora What Lies Ahead, ovvero cosa ci aspetta?
Io sono un ottimista. C’è un detto che fa così: gli ottimisti ottengono di più, ma i pessimisti hanno il contatto con la realtà. Mi è sempre piaciuta questa affermazione. Io voglio essere un ottimista realista. Credo stiano succedendo cose meravigliose: se solo riuscissimo a unire le nostre energie e a incanalarle nella giusta direzione, potremmo vivere molto meglio e proteggere il pianeta per i nostri figli e nipoti.
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Mi racconta come scrive le sue canzoni? C’è prima la musica o le parole? Riunisce tutti i musicisti in una sala, come una volta?
Cambia da situazione a situazione, da canzone a canzone. Solitamente una melodia o un groove mi danno energia per proseguire. Ultimamente, però, faccio delle demo improvvisate, che poi mando alla band a cui chiedo di venire in studio per una o due settimane. Per questo disco abbiamo fatto due session: a volte ti portano dove mai avresti immaginato, in altre occasioni si spengono e devi quasi resuscitarle. Semplicemente non si sa mai, è un’evoluzione: ci sono momenti in cui capisci che c’è bisogno di un ospite. Ai vecchi tempi portavo sempre un sacco di gente in studio mentre adesso è un po’ diverso. Abbiamo parlato di Paolo Fresu: gli ho mandato degli appunti, lui è andato in studio e mi ha mandato quello di cui avevo bisogno. Accade spesso soprattutto con i musicisti che mi conoscono bene: mi danno tre o quattro scelte, e andiamo avanti così. Preferisco sempre fare tutto di persona, ma a volte è più semplice in remoto.
E dove trova nuova musica, cerca online? O viaggia?
Non più! Accadeva spesso tempo fa, viaggiavo di più soprattutto dopo aver conosciuto Youssou N'Dour: andavo spesso a trovarlo soprattutto in inverno, quando qui fa molto freddo. Mi vedo ancora come autore: è proprio l’arte di scrivere canzoni che cerco di migliorare ogni giorno. Ho quattro figli con gusti musicali molto diversi che mi consigliano artisti nuovi, ma non viaggio più come un tempo.
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I quarant'anni di SO
Quarant’anni fa ha pubblicato l’album SO. Un album che ancora oggi è così rilevante. Come si sente all’idea che quelle canzoni sono ancora così potenti?
È bellissimo e molto gratificante. Con l’Italia c’è un pregresso storico: con i Genesis venivamo spesso. Non riuscivamo a lavorare qui, ma ci mandavano in Italia: era spesso caotico, ma ci siamo sempre divertiti tanto.
Dovreste tornare!
Sì! Spero di tornarci presto, vengo in vacanza quando posso. È bellissimo vedere che alcune cose hanno avuto vita propria: quando fai qualcosa, non sai mai dove andrà e quanto vivrà. È bello.
Sledgehammer e In Your Eyes sono due delle mie canzoni preferite: riascoltandole oggi sembrano scritte nel 2026, nel 1986 ma anche nel 2040. Sono senza età.
Proprio come me! Di solito non guardo mai al passato ma recentemente mi sono immerso nuovamente in questi brani e mi sono detto: Che meraviglia.
Il no al tour del nuovo album. Ma la reunion dei Genesis ci sarà?
Porterà in tour questo disco?
No, non ho previsto un tour, ma vedremo come andranno le cose.
O forse con i Genesis?
Credo sia improbabile, sì. Ma almeno nulla per quest’anno.
Noi continuiamo a sognare, chissà…
Grazie, ci proviamo dai!
"Chi è Peter Gabriel? Lo sto capendo. Possiamo solo vivere il presente"
A proposito di sogni: ne ha ancora? Ha fatto così tante cose nella sua carriera, ma ha sempre qualcosa da dire. Di valore. Ma chi è Peter Gabriel oggi?
Credo che parte della vita sia proprio capire chi sei. Nel bene e nel male. Lo sto facendo anch’io. Voglio essere un bravo genitore, un buon compagno, ed è un insegnamento di vita. Mi piacciono le nuove tecnologie, ciò che ci riserva il futuro.
E c’è qualcosa che le manca del passato?
No, sono sempre stato concentrato sul futuro. Mi mancano le persone care, i miei genitori… Mi basta andare in alcuni luoghi dove abbiamo trascorso del tempo e sento la loro presenza. Solo in quei momenti mi manca il passato. Però puoi solo vivere il presente, dove io stesso cerco di trovare la mia felicità.
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La tracklist
CD | Digital
Been Undone
Put the Bucket Down
What Lies Ahead
Till Your Mind Is Shining
Won’t Stand Down
Who Are We Talking To?
Yes, It Will Go
One by One
A Hard Lesson
Face the Wall
I Belong to the Sky
Looking for the Happy
Sacrament
2LP
SIDE A
Been Undone
Put the Bucket Down
What Lies Ahead
Till Your Mind Is Shining
SIDE B
Won’t Stand Down
Who Are We Talking To?
Yes, It Will Go
SIDE C
One by One
A Hard Lesson
Face the Wall
SIDE D
I Belong to the Sky
Looking for the Happy
Sacrament