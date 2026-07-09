Il nuovo album, in arrivo il 2 ottobre. I concerti che lo porteranno in Italia per quattro date a Verona, Roma, Minervino Murge nella Tenuta Bocca di Lupo di Tormaresca per il Locus Festival e Udine. Il passato e la sua eredità musicale, ma soprattutto il presente e la nuova band che lo accompagna nei progetti di oggi: abbiamo incontrato Johnny Marr. La nostra intervista