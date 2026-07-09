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Musica

Johnny Marr, il nuovo album, l’eredità musicale: "Fiero del passato, ora c'è il presente"

Valentina Clemente

Valentina Clemente

Il nuovo album, in arrivo il 2 ottobre. I concerti che lo porteranno in Italia per quattro date a Verona, Roma, Minervino Murge nella Tenuta Bocca di Lupo di Tormaresca per il Locus Festival e Udine. Il passato e la sua eredità musicale, ma soprattutto il presente e la nuova band che lo accompagna nei progetti di oggi: abbiamo incontrato Johnny Marr. La nostra intervista

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