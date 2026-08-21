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Come l'Islanda ha quasi eliminato il divario di genere

Roberta Cavaglià
©Getty

In testa al Global Gender Gap Report dal 2009, nell'isola la parità tra uomini e donne è a portata di mano. Ma su disparità retributive, violenza di genere e discriminazioni che riguardano le migranti, la strada da percorrere è ancora lunga

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