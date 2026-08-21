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Cosa pensano gli statunitensi dei vaccini?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Un recente sondaggio di YouGov per l’Economist mostra come il giudizio degli americani sui vaccini rimanga fortemente condizionato dall’appartenenza politica, anche se su alcuni aspetti esiste un consenso più ampio, soprattutto quando si parla di prevenzione, sicurezza dei vaccini e della loro presenza nelle scuole

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