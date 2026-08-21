Tecnologia
AI 2027, il futuro dell’intelligenza artificiale è già qui? Il calendario delle "profezie"
Nel 2025 un gruppo di ricercatori ha provato a immaginare, mese dopo mese, il futuro dell’intelligenza artificiale. Nel loro scenario, nel giro di poco più di due anni si passa dai primi agenti ancora maldestri a un’IA capace di superare l’uomo. Con obiettivi che potrebbero anche essere diversi. Ecco quali erano le previsioni del team di AI 2027. E quali si sono già realizzate
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