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Musica

Gli Interpol e "This Mirror Weighs a Ton", Banks: "Abbiamo bisogno di musica, più che mai"

Valentina Clemente

Valentina Clemente
Foto di Elliot Lee Hazel

Il nuovo album che li riporta nel cuore della Big Apple e della sua energia inebriante. Il ruolo dell’intelligenza artificiale nella musica, che può copiare ma mai sarà in grado di sostituire un musicista creativo. Essere politici senza scrivere nulla di politico. E il ruolo della musica oggi, di cui mai come prima si ha un bisogno quasi essenziale: abbiamo incontrato Paul Banks, leader degli Interpol, che ci ha raccontato "This Mirror Weighs a Ton", nuova creazione della band. L’intervista

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