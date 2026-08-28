Il nuovo album che li riporta nel cuore della Big Apple e della sua energia inebriante. Il ruolo dell’intelligenza artificiale nella musica, che può copiare ma mai sarà in grado di sostituire un musicista creativo. Essere politici senza scrivere nulla di politico. E il ruolo della musica oggi, di cui mai come prima si ha un bisogno quasi essenziale: abbiamo incontrato Paul Banks, leader degli Interpol, che ci ha raccontato "This Mirror Weighs a Ton", nuova creazione della band. L’intervista