Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You è già rientrata nella Top 5 americanaMusica
Il prossimo anno Mariah Carey sarà impegnata con il Firefly Tour. L’11 luglio la cantautrice statunitense sarà in Italia per il concerto inserito nel cartellone dell’edizione 2027 del Lucca Summer Festival
A circa un mese da Natale, All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey ha già nuovamente conquistato la Top 5 della Billboard Hot 100, ovvero la classifica settimanale dei singoli più venduti negli Stati Uniti d’America. La canzone vanta ventidue settimane al primo posto.
mariah carey, il successo inarrestabile di All I Want for Christmas Is You
Uscito nel 1994, All I Want for Christmas Is You ha immediatamente conquistato un posto nei cuori di milioni di persone divenendo uno dei brani di maggior successo nella storia della musica. Nel corso degli anni la canzone ha venduto milioni di copie vantando ben ventidue settimane al primo posto della Billboard Hot 100. A circa un mese da Natale, il singolo ha ottenuto il quarto posto nella classifica statunitense datata 28 novembre 2026. Attualmente la canzone conta più di due miliardi e mezzo di riproduzioni su Spotify.
Il prossimo anno Mariah Carey darà il via al Firefly Tour, ovvero una serie di appuntamenti live in Europa. Dopo il primo concerto in scena in Danimarca, l’artista porterà la sua musica in altre cinque nazioni: dal Regno Unito alla Svizzera passando per la Germania, il Belgio e l’Italia con l’atteso show, in programma l’11 luglio, inserito nel cartellone dell’edizione 2027 del Lucca Summer Festival.
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Mariah Carey è tra le artiste più amate e popolari nella storia della musica. Nel corso di oltre trent’anni di carriera, la cantautrice ha dominato il mercato con album di enorme successo: da Emotions a The Emancipation of Mimi passando per Music Box e Daydream. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Vision of Love, Hero, Fantasy, Honey, It’s Like That, We Belong Together, Touch My Body e Obsessed. Ricordiamo anche Heartbreaker con Jay-Z, When You Believe con Whitney Houston e One Sweet Day con i Boyz II Men. Inoltre, Mariah Carey (FOTO) vanta numerosi riconoscimenti, tra i quali cinque statuette ai Grammy Awards.
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