Dopo i consensi per l'album di debutto uscito nel 1990, l’artista ha collezionato numerosi successi e record. Tra i suoi singoli più popolari ricordiamo Emotions, Hero, Without You, Fantasy, It’s Like That, Touch My Body e Obsessed

Grande entusiasmo per il ritorno di una delle artiste più iconiche e influenti nella storia della musica. La pagina Instagram del Lucca Summer Festival ha annunciato il concerto di Mariah Carey in programma alle Mura storiche l’11 luglio 2027. Stando a quanto comunicato dal sito ufficiale della rassegna, i biglietti saranno disponibili con la presale Radio Monte Carlo dalle ore 10:00 di mercoledì 28 ottobre alle ore 23:59 di giovedì 29 ottobre 2026 su radiomontecarlo.net con la possibilità di acquistare al massimo quattro biglietti per codice. La vendita generale partirà venerdì 30 ottobre, alle ore 11.00, su TicketOne.

Venerdì 27 novembre Mariah Carey darà il via al Christmastime Tour dal palco dell’Utility Arena di Birmingham. In seguito, l’artista sarà protagonista di altri due concerti nel Regno Unito: lunedì 30 novembre alla O2 Arena di Londra e mercoledì 2 dicembre alla Co-op Live di Manchester. Nel corso degli anni Mariah Carey si è affermata come una delle protagoniste assolute della scena musicale. Dopo i consensi per l'album di debutto pubblicato nel 1990, l’artista ha collezionato numerosi successi e record. Tra i suoi singoli più popolari ricordiamo Emotions, Hero, Without You, Fantasy, It’s Like That, Touch My Body e Obsessed. Spazio anche alle collaborazioni: da Heartbreaker con Jay-Z a Sugar Sweet con Shenseea e Kehlani passando per I Know What You Want con Busta Rhymes. Inoltre, Mariah Carey vanta cinque statuette vinte ai Grammy Awards.