Mariah Carey a Milano, la foto al Cenacolo di Leonardo Da Vinci

Mariah Carey a Milano, la foto al Cenacolo di Leonardo Da VinciSpettacolo
La cantante ha visitato il Museo del Cenacolo Vinciano, dedicato all’Ultima Cena, il dipinto murale di Leonardo Da Vinci realizzato nel refettorio del convento domenicano di Santa Maria delle Grazie
Mariah Carey ha visitato il Museo del Cenacolo Vinciano, il museo di Milano dedicato all’Ultima Cena, il dipinto murale di Leonardo Da Vinci realizzato nel refettorio del convento domenicano di Santa Maria delle Grazie. La cantante della celebre canzone natalizia All I Want for Christmas is You ha scattato e pubblicato su Instagram un selfie davanti all’opera.
DUA LIPA A MILANO
Mariah Carey non è l’unica star internazionale che nelle ultime settimane ha visitato il Cenacolo. Recentemente, Dua Lipa ha trascorso alcuni giorni a Milano per le riprese di un nuovo progetto top secret. La cantante si è goduta il soggiorno italiano tra il Cenacolo, le installazioni della Fondazione Prada e la cucina della storica Latteria San Marco e del Salumaio di Montenapoleone. Nelle foto pubblicate su Instagram sono comparsi anche il fratello Gjin Lipa e altri amici italiani, ritratti davanti a piatti di pasta al pomodoro, ostriche e cocktail. Avvistata in centro, tra piazza della Scala e Galleria Vittorio Emanuele II, l'artista si è anche concessa per alcune foto con i fan fuori dal caffè Sant Ambroeus. “Ciao ragazzi, ci vediamo dopo ok? Baci. Milan...Such a cool place”, ha detto in un video sui social. La cantante ha ricreato così il tormentone nato quando era stata testimonial per la copertura televisiva americana dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. In quell’occasione, aveva camminato nella Galleria Vittorio Emanuele sotto una finta nevicata. Nell’ultimo soggiorno ha invece partecipato alla prima recita al Teatro alla Scala dello spettacolo La Traviata di Giuseppe Verdi, diretta da Michele Gamba e con la regia di Liliana Cavani, in compagnia dell’amico Giuliano Calza (il fondatore del brand GCDS) e direttamente nel posto d’onore sul palco reale. Elegantissima, aveva indossato un abito a sirena in pizzo nero con allacciatura sul retro. Nel giugno 2025, invece, si era esibita in concerto all’Ippodromo Snai La Maura davanti a 70mila spettatori. Del resto, Dua Lipa conserva un legame speciale con l’Italia, il Paese che ha scelto anche per il matrimonio con Callum Turner. La coppia ha celebrato le nozze per tre giorni a Palermo e ha poi scelto Calabria, Basilicata, Lazio e Toscana per la luna di miele.
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JENNIFER LOPEZ TRA VACANZE IN ITALIA E MILANO FASHION WEEK
Durante l’estate 2026 Jennifer Lopez aveva scelto l’Italia come meta per le vacanze. J.Lo aveva fatto tappa anche a Milano e, ancora una volta, aveva portato un tocco internazionale al Cenacolo Vinciano, che aveva visitato con grande piacere. Angelo Crespi, il direttore generale della Grande Brera, aveva pubblicato su Instagram alcuni scatti insieme alla popstar. "Una visita straordinaria. J.Lo al Cenacolo Vinciano", aveva scritto prima di raccontare anche il percorso guidato all'interno del museo: "Nel silenzio sacrale dell'Ultima Cena una delle nostre migliori guide, Daniele Leccia, ha raccontato il momento in cui Gesù svela che sarà tradito e chi è il traditore. I discepoli, tranne Giuda, reagiscono a quelle parole e Leonardo riesce a fissare per sempre i moti dell'anima". Per l'occasione, Jennifer Lopez aveva indossato chemisier dai toni chiari, una fascia in stile La dolce vita, scarpe basse e una maxi-borsa color sabbia, che avevano confermato il lato chic della popstar in versione turista. Nel settembre 2026, invece, la cantante ha partecipato alla Milano Fashion Week.
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©Getty
L'album “Mariah Carey” compie 35 anni, tutti i successi della cantante
Il 12 giugno 1990 usciva l'omonimo primo disco in studio dell'iconica artista statunitense, un esordio che con 15 milioni di copie vendute ha contribuito a lanciarla nel firmamento del pop e della popular music mondiale. Da 'All I Want for Christmas Is You' a 'We belong together', ecco i principali trionfi che hanno segnato la sua carriera