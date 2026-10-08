Mariah Carey a Milano, la foto al Cenacolo di Leonardo Da Vinci

DUA LIPA A MILANO

Mariah Carey non è l’unica star internazionale che nelle ultime settimane ha visitato il Cenacolo. Recentemente, Dua Lipa ha trascorso alcuni giorni a Milano per le riprese di un nuovo progetto top secret. La cantante si è goduta il soggiorno italiano tra il Cenacolo, le installazioni della Fondazione Prada e la cucina della storica Latteria San Marco e del Salumaio di Montenapoleone. Nelle foto pubblicate su Instagram sono comparsi anche il fratello Gjin Lipa e altri amici italiani, ritratti davanti a piatti di pasta al pomodoro, ostriche e cocktail. Avvistata in centro, tra piazza della Scala e Galleria Vittorio Emanuele II, l'artista si è anche concessa per alcune foto con i fan fuori dal caffè Sant Ambroeus. “Ciao ragazzi, ci vediamo dopo ok? Baci. Milan...Such a cool place”, ha detto in un video sui social. La cantante ha ricreato così il tormentone nato quando era stata testimonial per la copertura televisiva americana dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. In quell’occasione, aveva camminato nella Galleria Vittorio Emanuele sotto una finta nevicata. Nell’ultimo soggiorno ha invece partecipato alla prima recita al Teatro alla Scala dello spettacolo La Traviata di Giuseppe Verdi, diretta da Michele Gamba e con la regia di Liliana Cavani, in compagnia dell’amico Giuliano Calza (il fondatore del brand GCDS) e direttamente nel posto d’onore sul palco reale. Elegantissima, aveva indossato un abito a sirena in pizzo nero con allacciatura sul retro. Nel giugno 2025, invece, si era esibita in concerto all’Ippodromo Snai La Maura davanti a 70mila spettatori. Del resto, Dua Lipa conserva un legame speciale con l’Italia, il Paese che ha scelto anche per il matrimonio con Callum Turner. La coppia ha celebrato le nozze per tre giorni a Palermo e ha poi scelto Calabria, Basilicata, Lazio e Toscana per la luna di miele.