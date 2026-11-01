Mariah Carey accende il conto alla rovescia per Natale. VIDEO

Come da tradizione, il 1° novembre segna l'inizio ufficiale della stagione natalizia con un annuncio ormai diventato un fenomeno pop. Quest'anno il passaggio da Halloween al Natale è affidato a un video sorprendente, tra look punk e trasformazioni spettacolari

Il 1° novembre è ormai una data simbolica per gli appassionati di musica e festività: è il momento in cui Mariah Carey torna a prendersi la scena con il suo celebre "IT'S TIME". Anche quest'anno la cantante ha rispettato l'appuntamento, pubblicando il video che inaugura ufficialmente il periodo natalizio. Un rituale diventato un fenomeno virale, capace di segnare l'inizio di una stagione in cui All I Want for Christmas Is You, il successo del 1994, torna puntualmente a conquistare ascoltatori e classifiche in tutto il mondo. L'annuncio accompagna anche il lancio della sua Christmastime Collection, disponibile su Amazon.

Dal look punk alla regina delle feste

Per il filmato del 2026, Carey ha scelto una piccola storia di trasformazione, giocata sul confine tra Halloween e Natale. All'inizio appare con un'immagine punk, grintosa e provocatoria, in attesa della mezzanotte del 31 ottobre. Ma appena scatta il nuovo giorno, il cambio di scena è immediato: l'estetica ribelle lascia il posto a un'atmosfera luminosa e festosa, mentre risuonano le note di All I Want for Christmas Is You. È il segnale che i fan aspettavano: la stagione natalizia può ufficialmente cominciare.