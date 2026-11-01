Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Natale di Sky TG24
Arrow-link
Arrow-link

Mariah Carey accende il conto alla rovescia per Natale. VIDEO

Musica
Screenshot da YouTube

Come da tradizione, il 1° novembre segna l'inizio ufficiale della stagione natalizia con un annuncio ormai diventato un fenomeno pop. Quest'anno il passaggio da Halloween al Natale è affidato a un video sorprendente, tra look punk e trasformazioni spettacolari

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Il 1° novembre è ormai una data simbolica per gli appassionati di musica e festività: è il momento in cui Mariah Carey torna a prendersi la scena con il suo celebre "IT'S TIME". Anche quest'anno la cantante ha rispettato l'appuntamento, pubblicando il video che inaugura ufficialmente il periodo natalizio. Un rituale diventato un fenomeno virale, capace di segnare l'inizio di una stagione in cui All I Want for Christmas Is You, il successo del 1994, torna puntualmente a conquistare ascoltatori e classifiche in tutto il mondo. L'annuncio accompagna anche il lancio della sua Christmastime Collection, disponibile su Amazon.

Dal look punk alla regina delle feste

Per il filmato del 2026, Carey ha scelto una piccola storia di trasformazione, giocata sul confine tra Halloween e Natale. All'inizio appare con un'immagine punk, grintosa e provocatoria, in attesa della mezzanotte del 31 ottobre. Ma appena scatta il nuovo giorno, il cambio di scena è immediato: l'estetica ribelle lascia il posto a un'atmosfera luminosa e festosa, mentre risuonano le note di All I Want for Christmas Is You. È il segnale che i fan aspettavano: la stagione natalizia può ufficialmente cominciare.

Approfondimento

Mariah Carey annuncia il Christmastime Tour: tutte le date
FOTOGALLERY

©Getty

mariah carey
1/12
Approfondimenti

L'album “Mariah Carey” compie 35 anni, tutti i successi della cantante

Il 12 giugno 1990 usciva l'omonimo primo disco in studio dell'iconica artista statunitense, un esordio che con 15 milioni di copie vendute ha contribuito a lanciarla nel firmamento del pop e della popular music mondiale. Da 'All I Want for Christmas Is You' a 'We belong together', ecco i principali trionfi che hanno segnato la sua carriera

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Mariah Carey accende il conto alla rovescia per Natale. VIDEO

Musica

Come da tradizione, il 1° novembre segna l'inizio ufficiale della stagione natalizia con un...

Heidi Klum travestita da mano mozzata per festa di Halloween. FOTO

Spettacolo

Da oltre venticinque anni Heidi Klum trasforma Halloween in uno spettacolo di creatività, ironia...

10 foto

Ballando con le Stelle, la classifica e chi è stato eliminato

Spettacolo

Il primo posto cambia di nuovo a Ballando con le Stelle. Nella quinta puntata salgono in testa...

Giuse The Lizia, album MDMA: "Racconto generazione bella e in ritardo"

Fabrizio Basso

22 film da vedere in streaming a novembre. FOTO

Cinema sky cinema

Un mese ricco di nuove proposte, tra cui spiccano le pellicole Original realizzate per la tv e...

22 foto

Spettacolo: Per te