Sam Fender, Harry Styles, Billie Eilish e Cher saranno gli headliner chiamati a far scatenare il pubblico. Presenti anche i Massive Attack, Lily Allen, Ellie Goulding e Robyn Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

L’organizzazione del Glastonbury Festival ha annunciato i primi nomi della line-up dell’edizione 2027. Sam Fender, Harry Styles, Billie Eilish e Cher saranno gli headliner chiamati a far scatenare il pubblico. Presenti anche i Massive Attack, Lily Allen, Ellie Goulding e Robyn.

Glastonbury Festival 2027, la line-up Mercoledì 18 novembre il profilo Instagram del celebre appuntamento musicale ha svelato i primi nomi dell’edizione in programma dal 23 al 27 giugno 2027 a Pilton, nel Regno Unito. Sam Fender, protagonista assoluto della scena musicale britannica e non solo, salirà sul palco per proporre alcuni dei suoi brani più celebri, ricordiamo Hypersonic Missiles, Seventeen Going Under, Getting Started e Will We Talk? Presente anche Harry Styles, reduce dal successo dell’album Kiss All the Time. Disco, Occasionally, arrivato al primo posto della classifica US Billboard 200. Il festival potrà contare anche sulla presenza di Billie Eilish, vincitrice di ben dieci statuette ai Grammy Awards. Infine, annunciata Cher (FOTO), l’iconica artista che ha influenzato decenni di musica. Approfondimento Glastonbury, a sorpresa con Olivia Rodrigo c'è Robert Smith. VIDEO

La locandina dell’appuntamento musicale ha svelato molti altri nomi: dai Massive Attack a Sombr passando per Lily Allen, tornata con l’album West End Girl nell’ottobre dello scorso anno. Attesa anche per Adéla, Kacey Musgraves ed Ellie Goulding, quest’ultima voce di numerose hit: da Lights a First Time con Kygo passando per Burn e I Need Your Love con Calvin Harris. Inoltre, annunciati i Kingfishr, Lola Young, Sienna Spiro e Teddy Swims. Presente anche la cantautrice svedese Robyn, fresca della pubblicazione dell’album Sexistential, arrivato a circa otto anni di distanza dal precedente lavoro Honey. Infine, l’organizzazione ha svelato l’arrivo di altri nomi nei prossimi giorni. Stando a quanto comunicato tramite il sito ufficiale del Glastonbury Festival, tutti i biglietti hanno registrato il sold out. Annunciata una rivendita dei biglietti cancellati o restituiti nella primavera del prossimo anno. Approfondimento Festival di Glastonbury, biglietti in rivendita esauriti in 20 minuti