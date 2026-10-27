Harry Styles balla il valzer nel videoclip di Coming Up Roses

Per il quarto singolo estratto dall'album "Kiss All The Time. Disco Occasionally", la popstar diventa un ballerino a ritmo lento e in una scena appoggia la testa sul petto del partner sulla pista, evocando un'immagine del testo della canzone Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Harry Styles è nel pieno della sua Kiss All The Time. Disco, Occasionally Era, tra live memorabili (dalla fine di agosto è fisso al Madison Square Garden di New York) e promozione del disco attraverso i nuovi singoli.

Lunedì 26 ottobre è arrivato online il videoclip di Coming Up Roses, quarto brano estratto dal disco uscito lo scorso marzo, una ballad che in origine era stata pensata come un pezzo perfetto per la stagione natalizia, poi diventato un brano d'amore, più precisamente, sulla sua fine, un momento delicato che il cantante ha interpretato a passo di valzer.

Il valzer sulla melodia dolce della fine di un amore Il titolo del nuovo singolo di Harry Styles, Coming Up Roses, fa riferimento a un'espressione che in lingua inglese si usa per rassicurare e dire che sta andando/andrà tutto bene.

Il brano parla di un amore finito e descrive tutti quei comportamenti e quelle discussioni che si fanno quando ci sia allontana dall'altro, momenti di dubbio e tenerezza, che sono espressi attraverso una melodia dolce e orchestrale (nei live Styles la esegue, infatti, col supporto di un'orchestra), ideale per essere ballata guancia a guancia col partner.

Nel videoclip Styles ne cambia diversi e non è il solo a danzare in quella che sembra a tutti gli effetti una sala da ballo vecchio stile.

Molti partner di molte età e caratteristiche diverse. La cosa che hanno in comune sono le relazioni d'amore, tutte diverse, lunghe, corte, comunque importanti nella linea temporale della vita di una persona.

La danza si fa corale fino a quando le luci si abbassano sulla platea e la scena mette in evidenza una sola danzatrice che si cimenta in un assolo rendendo parte della sala un palcoscenico.

Alla fine il cantante resta da solo, mentre tutti gli altri si allontanano, a riflettere su ciò che è stato, dà un morso a un biscotto preso dal buffet, sospira.

L'outfit vintage per il video dalle atmosfere rétro Per Coming Up Roses Harry Styles ritrova Bradley & Pablo, i registi che avevano già realizzato con lui i videoclip di Late Night Talking e Watermelon Sugar.

Le atmosfere d'epoca della canzone e del videoclip esigono, secondo lo stylist di Styles, Harry Lambert, un guardaroba composto da capi vintage.

Il cantante, per l'occasione, indossa giacca e pantaloni di Celine, un gilet dalla fantasia geometrica vivace, con un dettaglio rosso in stile colletto da camicia. Sul blazer, una spilla d'oro degli anni Cinquanta a forma di orsetto.

Tutto vintage, preso da eBay UK, ci tiene a specificare lo stylist che ha fatto di Harry Styles un'icona fashion planetaria. Vedi anche Harry Styles, il nuovo album in un concerto in streaming su Netflix

Nel video c'è una vera fan di Styles A un certo punto, nel videoclip compare una donna vestita da sposa, con l'abito bianco e il velo.

Si tratta di un easter egg che fa riferimento ai temi del brano ma anche al fatto che alcuni fan approfittano dei concerti di Styles per fare le proposte di matrimonio ai propri compagni.

In questo video, ad esempio, tra le comparse, ci sono due veri fan di Styles che si sono fidanzati durante uno dei recenti concerti del cantante - una situazione che non è poi così rara durante i live della star inglese, che si sofferma spesso e volentieri a fare gli auguri di compleanno a fan nel pubblico che gli vengono segnalati da cartelli o altro, e si diverte in generale e fermare la musica per parlare con i presenti dei loro momenti importanti.

Il fidanzamento in questione è avvenuto a New York durante uno dei concerti di questo tour e la canzone che suonava in quel momento era proprio Coming Up Roses.

Con l'apparizione nel videoclip del singolo, l'avvenimento entra a far parte ufficialmente della storia dei due fan e di quella della popstar.

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