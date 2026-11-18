Il chitarrista della formazione originale dei Danzig è morto il 15 novembre 2026 a 61 anni. Il musicista aveva contribuito a definire il sound della band nei suoi primi anni, suonando in quattro album in studio e nell'EP Thrall-Demonsweatlive, che contiene la celebre Mother. La causa della morte non è stata resa nota Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

John Christ, nome d'arte di John Wolfgang Knoll, è morto domenica 15 novembre 2026 all'età di 61 anni. Il chitarrista faceva parte della formazione originale della band metal Danzig, la band guidata da Glenn Danzig, e aveva contribuito in modo significativo alla costruzione del suo caratteristico sound tra la fine degli anni Ottanta e la prima metà degli anni Novanta. La notizia è stata comunicata attraverso il sito ufficiale del musicista. "Friends, It is with a heavy heart that we must inform you of the peaceful passing of John Christ on November 15, 2026" (in italiano: "Amici, è con profondo dolore che dobbiamo informarvi della serena scomparsa di John Christ, avvenuta il 15 novembre 2026"), si legge nella dichiarazione. La famiglia ha chiesto di rispettare la propria privacy e ha fatto sapere che non sono previste cerimonie. Al momento non è stata resa nota la causa della morte.

L'addio ai Danzig John Christ aveva parlato delle proprie condizioni di salute già all'inizio di settembre, spiegando ai fan di essere alle prese con un problema medico che lo aveva costretto a sospendere temporaneamente l'attività di insegnamento e le esibizioni dal vivo. Aveva annunciato di voler dedicare alcuni mesi alla convalescenza, interrompendo fino a nuovo avviso le lezioni private, i workshop e i concerti. Il suo ingresso nella formazione che sarebbe diventata Danzig risale al 1987, quando il musicista entrò nei Samhain, gruppo guidato da Glenn Danzig, fondatore dei Misfits. La band si sarebbe successivamente trasformata nei Danzig, dando vita a una delle formazioni più riconoscibili della scena metal americana. Approfondimento John Christ, il chitarrista del gruppo metal Danzig è morto

Il sound dei Danzig e Mother La chitarra blues e fortemente orientata ai riff di Christ divenne uno degli elementi distintivi del suono della band. Il musicista suonò nei primi quattro album in studio: Danzig del 1988, Danzig II: Lucifuge del 1990, Danzig III: How the Gods Kill del 1992 e Danzig 4P del 1994. A questi si aggiunge l'EP del 1993 Thrall-Demonsweatlive, che comprende Mother, uno dei brani più celebri del gruppo. In quegli anni i Danzig ottennero dischi d'oro per Danzig e Thrall-Demonsweatlive e portarono la loro musica sui palchi degli Stati Uniti e dell'Europa, anche accanto a gruppi come Metallica, Black Sabbath e Slayer. Approfondimento È morto Conrad “Cronos” Lant, il frontman dei Venom

L'audizione con Glenn Danzig e Rick Rubin Christ aveva raccontato in un'intervista il particolare episodio che accompagnò la sua audizione davanti a Glenn Danzig e al produttore Rick Rubin, allora alla ricerca di nuovi artisti per la propria etichetta Def Jam Recordings. Durante la prova, il chitarrista si era ferito a un dito, finendo per lasciare tracce di sangue sulla spalla di Danzig. Rubin avrebbe trovato la scena particolarmente significativa, mentre Danzig pensò inizialmente che Christ fosse sotto l'effetto di anfetamine. Secondo il racconto del musicista, fu però una serie di assoli lasciati sulla segreteria telefonica di Danzig a convincere definitivamente il cantante a coinvolgerlo nel gruppo. Approfondimento Ozzy Osbourne nei film: camei cult, horror e parodia metal