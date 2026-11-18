Viola come il mare, chi è l'attore Rodrigo Guirao che ha sostituito Can Yaman. FOTO
Con la 3° stagione, la fiction di Canale 5 cambia protagonista maschile e affida a Rodrigo Guirao Díaz il compito di raccogliere il testimone di Yaman. L'attore argentino veste infatti i panni di Massimo Paternò, il nuovo ispettore capo destinato a incrociare il percorso di Viola Vitale, interpretata da Francesca Chillemi. Per Guirao è il ritorno alla tv italiana dopo una lunga esperienza professionale tra produzioni argentine, italiane e latinoamericane. Ripercorriamo la sua carriera.
di Camilla Sernagiotto