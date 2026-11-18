12/16 ©Getty

La sua formazione e le esperienze professionali precedenti alla recitazione hanno avuto un peso nella costruzione della sua personalità. L'attore ha raccontato di aver iniziato a lavorare molto giovane e di essersi avvicinato alla musica e al cinema anche come forma di rifugio dopo la morte del padre, avvenuta quando aveva undici anni. Ha inoltre raccontato la passione per la chitarra e per il lavoro manuale.