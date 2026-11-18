La seconda stagione della serie tv thriller di fantascienza Il problema dei 3 corpi uscirà il 14 gennaio 2027 su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Basata sulla trilogia di romanzi Memoria del passato della Terra dell’autore cinese Liu Cixin, esplora complesse questioni sulla natura dell’universo e racconta la collaborazione tra un gruppo di scienziati e un detective che devono affrontare una minaccia planetaria all’indomani della Rivoluzione Culturale cinese degli anni Sessanta. Nella seconda stagione, “l'invasione aliena si avvicina e l'umanità si prepara ad affrontarla, sulla Terra e oltre. Mentre una flotta spaziale intraprende una missione che si estende per secoli, un segreto custodito nella mente di un uomo potrebbe essere l'unica speranza di sopravvivenza per l'umanità”. Il trailer mostra le forze ultraterrene mentre l’invasione aliena si avvicina. Alcune devote seguaci dei San-Ti, come Tatiana (Marlo Kelly), non si fermano davanti a nulla pur di aiutare gli alieni. Il cast include Marlo Kelly nel ruolo di Tatiana, Jovan Adepo nel ruolo di Saul Durand, Liam Cunningham nel ruolo di Thomas Wade, Eiza González nel ruolo di Auggie Salazar, Jess Hong nel ruolo di Jin Cheng, Benedict Wong nel ruolo di Da Shi, Sea Shimooka nel ruolo di Sophon e Saamer Usmani nel ruolo di Raj Varma. Nella seconda stagione compaiono anche le new entry Claudia Doumit nel ruolo del Capitano Van Rijn (SOULM8TE e The Boys) ed Ellie de Lange nel ruolo di Ayla (Run Away, Wolf Hall e The Serpent). Nei ruoli ricorrenti ci sono poi Alfie Allen (Atomic, Il Trono di Spade e Rogue Heroes), David Yip (The Chinese Detective e 007 – Bersaglio mobile) e Jordan Sunshine (The Pitt e Wonder Pets). La serie tv è creata e prodotta a livello esecutivo da David Benioff e DB Weiss (Il Trono di Spade) e Alexander Woo (True Blood e The Terror). La prima stagione è uscita nel 2024.