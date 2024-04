Il problema dei 3 corpi è ispirato dalla Sampdoria: ecco perché

Liu Cixin, autore della trilogia letteraria da cui è stata tratta la versione televisiva diventata il nuovo fenomeno cult di Netflix, ha spiegato che il legame tra quel mondo e il club blucerchiato è molto stretto. Lo scrittore di fantascienza cinese, classe 1963, non è un grande appassionato di calcio, però la Sampdoria è ugualmente entrata a far parte della sua vita, dandogli l'ispirazione per scrivere i suoi romanzi



Sembra incredibile, ma è tutto vero: Il problema dei 3 corpi è ispirato dalla e alla Sampdoria.

A dirlo è stato il padre putativo della storia. Liu Cixin, autore della trilogia letteraria da cui è stata tratta la versione televisiva diventata il nuovo fenomeno cult di Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), ha spiegato che il legame tra quel mondo e il club blucerchiato è molto stretto. Lo scrittore di fantascienza cinese, classe 1963, non è un grande appassionato di calcio, però la Sampdoria è ugualmente entrata a far parte della sua vita, dandogli l'ispirazione per scrivere i suoi romanzi.



Liu Cixin ha assistito a una partita amichevole tra la Cina e la Sampdoria, una partita disputatasi a Pechino. A raccontarlo è stato lui stesso: “Curiosamente vinse la Cina, forse perché la Sampdoria non prese la partita sul serio”, ha raccontato il romanziere di fantascienza.

Cixin, che all'epoca non poteva permettersi posti in prima fila, vedeva i giocatori così lontani da percepirli come singoli puntini, quindi interpretava lo schema di gioco in base ai movimenti dei puntini che si muovevano. Proprio in quel momento è arrivata la grande intuizione: "Ho pensato: se nell’universo ci sono civiltà intelligenti, viste le distanze enormi, anche i loro pianeti sembreranno puntini di uno schema”, ha spiegato Liu Cixin in una recente intervista rilasciata al quotidiano la Repubblica.



Liu Cixin aveva parlato di Sampdoria già un decennio fa

“In realtà, già un decennio fa Liu Cixin aveva parlato di Sampdoria, illustrando nel blog di John Scalzi in maniera più diffusa come la sua carriera fosse scaturita proprio grazie al club doriano”, scrive Lorenzo Montaldo in un articolo pubblicato nelle scorse ore sul sito web di Calcio Mercato.

"Una partita di calcio mi ha ispirato. È stata la prima partita in un grande stadio a cui abbia mai assistito: una partita tra la nazionale cinese e l’italiana U.C. Sampdoria allo Stadio dei Lavoratori di Pechino”, aveva raccontato Liu Cixin dieci anni fa nel blog di John Scalzi. “All'epoca avevo appena iniziato il mio lavoro e tutto ciò che potevo permettermi era uno dei posti economici dell'ultima fila. Da quella distanza, i complicati movimenti tecnici eseguiti dai giocatori in campo venivano filtrati, lasciando dietro di sé solo una matrice mobile di 23 punti, uno dei quali era il pallone. Anche la stella più brillante della partita, Ruud Gullit, era solo un altro punto vagante ai miei occhi”, queste le parole di Liu Cixin. "Mi sono pentito di non aver portato con me il binocolo, ma mi sono anche reso conto che l'eliminazione dei dettagli rivelava la chiara struttura matematica del gioco. 'È proprio come per le stelle', mi resi conto. Le distanze interstellari nascondevano e rendevano inaccessibili le complessità interne di ogni civiltà. Agli occhi di osservatori come noi, le civiltà extraterrestri appaiono solo come punti di luce".

La partita in questione risale al 1994

Come ricostruisce Lorenzo Montaldo sul website di Calcio Mercato, la partita in questione risale al 1994, “quando a maggio la Sampdoria di Eriksson (considerata da molti la Samp più forte della storia, forse addirittura più completa di quella che vinse lo scudetto tre anni prima) dopo una stagione da terza in Serie A e vincitrice della Coppa Italia intraprese una tournée asiatica, affrontando proprio la Cina a Pechino”, si legge sul sito di Calcio Mercato. Vinsero dunque i padroni di casa, con un punteggio di 3-1 per la Cina. Per Liu Cixin quella partita è stata un dono, sia per l'esultanza assicurata nel vedere la nazionale del proprio Paese sconfiggere un club calcistico italiano sia perché è stata la fonte del suo successo, che sarebbe arrivato dopo pochi anni.