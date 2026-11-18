Roberto Sergio, Direttore Generale di San Marino RTV, ha commentato: "Con Simona Ventura e Massimo Bonelli vogliamo compiere un ulteriore salto di qualità, dando al San Marino Song Contest una dimensione artistica, televisiva e internazionale sempre più importante. Simona sarà protagonista della direzione artistica, della costruzione delle serate e della conduzione della finale". Massimo Bonelli firmerà la direzione artistica dello show.

Oltre 500 artisti, provenienti da quarantadue nazioni, hanno inviato la propria candidatura al percorso che decreterà dieci cantanti che si esibiranno al San Marino Song Contest. Lo show, condotto da Simona Ventura, vedrà la presenza di altri dieci artisti invitati per la categoria Big. Il vincitore avrà il compito di rappresentare San Marino alla 71esima edizione dell’Eurovision Song Contest, in programma martedì 11, giovedì 13 e sabato 15 maggio a Burgas, Bulgaria.

Roberto Sergio ha aggiunto: "Un ringraziamento particolare va al Segretario di Stato Federico Pedini Amati, alla Segreteria di Stato per il Turismo e all’intero Congresso di Stato, per il sostegno e la condivisione di un progetto che rappresenta una straordinaria opportunità di promozione internazionale della Repubblica. Insieme a Denny Montesi e a tutta la squadra di San Marino RTV stiamo costruendo un percorso che guarda già al 2028, con l’ambizione di rendere San Marino un punto di riferimento sempre più riconoscibile nel panorama dei grandi eventi musicali europei".

Dalla prima partecipazione con i Miodio nel 2008 all’ultima presenza con Senhit e Boy George nel maggio di quest’anno, San Marino ha sempre mostrato grande attenzione all’Eurovision Song Contest. Nel 2019 la nazione ha ottenuto il suo miglior piazzamento conquistando la diciannovesima posizione nella classifica finale grazie al brano Say Na Na Na di Serhat. Tra i rappresentanti di San Marino anche Gabry Ponte con Tutta l’Italia nel 2025, i Piqued Jacks con Like an Animal nel 2023 e Achille Lauro con Stripper nel 2022.