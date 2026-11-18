coez a milano, la possibile scaletta del concerto

In queste settimane il cantautore sta girando l’Italia con la sua tournée teatrale. Mercoledì 18 novembre l’artista sarà protagonista del terzo e ultimo appuntamento live sul palco del Teatro degli Arcimboldi, questo l’indirizzo: viale dell’Innovazione, 20, 20126, Milano. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Stando a quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 14 novembre 2025 al concerto al Palazzo dello Sport di Roma:

Estate 1998

Mr. Nobody

Mal di te

La tua canzone

Faccio un casino

Catene

Siamo morti insieme

Domenica

Jet

Lontana da me

Niente che non va

E yo mamma

Occhi rossi

Come nelle canzoni

Le parole più grandi

Dentro al fumo

Ti manca l’aria

Le luci della città

Alta marea

Taciturnal / Davide / !ly

Bella Mossa

Roma di notte

Fine dell’estate

Ali sporche

Qualcosa di grande

È sempre bello

La musica non c’è