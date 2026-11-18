Dopo il terzo e ultimo show in programma al Teatro degli Arcimboldi, Coez porterà la tournée From The Rooftop in altre quattro città: Bologna, Genova, Parma e infine Bari con l’appuntamento conclusivo in scena il 7 dicembre al Teatro Petruzzelli
Mercoledì 18 novembre Coez sarà protagonista del terzo e ultimo appuntamento al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
coez a milano, la possibile scaletta del concerto
In queste settimane il cantautore sta girando l’Italia con la sua tournée teatrale. Mercoledì 18 novembre l’artista sarà protagonista del terzo e ultimo appuntamento live sul palco del Teatro degli Arcimboldi, questo l’indirizzo: viale dell’Innovazione, 20, 20126, Milano. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Stando a quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 14 novembre 2025 al concerto al Palazzo dello Sport di Roma:
- Estate 1998
- Mr. Nobody
- Mal di te
- La tua canzone
- Faccio un casino
- Catene
- Siamo morti insieme
- Domenica
- Jet
- Lontana da me
- Niente che non va
- E yo mamma
- Occhi rossi
- Come nelle canzoni
- Le parole più grandi
- Dentro al fumo
- Ti manca l’aria
- Le luci della città
- Alta marea
- Taciturnal / Davide / !ly
- Bella Mossa
- Roma di notte
- Fine dell’estate
- Ali sporche
- Qualcosa di grande
- È sempre bello
- La musica non c’è
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Dopo lo show al Teatro degli Arcimboldi, Coez porterà la tournée From The Rooftop in altre quattro città: Bologna, Genova, Parma e infine Bari con l’appuntamento conclusivo in scena il 7 dicembre al Teatro Petruzzelli. Questo il calendario completo del tour:
- 23 novembre, Bologna - Teatro EuropAuditorium
- 24 novembre, Bologna - Teatro EuropAuditorium
- 26 novembre, Genova - Teatro Carlo Felice
- 28 novembre, Parma - Teatro Regio
- 7 dicembre, Bari - Teatro Petruzzelli
Nel giugno del 2025 Coez ha pubblicato il suo ultimo album 1998, arrivato a quasi due anni di distanza dal joint album Lovebars in collaborazione con Frah Quintale. Tra i suoi brani più amati troviamo sicuramente Faccio un casino, La musica non c’è, È sempre bello, Domenica, La tua canzone, Come nelle canzoni e Occhi rossi.
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