La cantautrice è morta a Milano a 91 anni. Negli anni Settanta aveva fondato il coro di bambine che, con Roberto Vecchioni, ha cantato le canzoni dei Barbapapà e poi le sigle di molti cartoni animati. La notizia è stata data dal figlio, il giornalista Giulio Peroni
La musica per ragazzi perde una delle sue autrici più importanti. Maria Letizia Amoroso, che tutti conoscevano come Mitzi, è morta a Milano nella notte tra il 16 e il 17 novembre, all’età di 91 anni. Ad annunciarlo è stato il figlio Giulio Peroni, giornalista, che ha comunicato la notizia all’agenzia Adnkronos. Il suo nome resta legato soprattutto alle Mele Verdi, il gruppo di giovanissime cantanti con cui ha firmato alcune delle sigle più conosciute dai bambini cresciuti tra gli anni Settanta e Ottanta.
Mitzi Amoroso, dagli esordi con la Fonit al mancato Sanremo
Mitzi Amoroso era nata a Roma il 15 agosto 1935. Aveva cominciato a cantare ai tempi del liceo, si era diplomata in pianoforte e - nel 1957 - si era iscritta alla Siae come autrice e compositrice. Il primo disco è del 1962: il 45 giri Scendi alla mia fermata, uscito per la Fonit con la produzione di Gianni Ravera. Poi arrivarono altri singoli, tra cui Un cuore da vendere e Ruggine. Nel 1964 sperava di portare al Festival di Sanremo il brano Lo sguardo, ma non riuscì a parteciparvi. Poco dopo lasciò da parte la carriera per occuparsi della famiglia e dei figli.
La nascita delle Mele Verdi e le canzoni dei Barbapapà
Mitzi Amoroso è tornata sulle scene negli anni Settanta, scrivendo canzoni per l’infanzia. Nel 1974 ha vinto l’Ambrogino d’Oro come autrice de Il super timidissimo. Proprio in quel periodo, è nata l’idea di un coro. Le prime a farne parte erano le compagne di scuola della figlia Maria Francesca, che si riconoscevano dai jeans e dalle magliette verdi: con quel look il gruppo sembrava più fresco e più vicino al pop rispetto ai cori tradizionali. La notorietà è arrivata con i Barbapapà. Insieme a Roberto Vecchioni, le Mele Verdi hanno inciso le canzoni della serie, raccolte nel 1975 nell’album La famiglia di Barbapapà. In seguito sono arrivate le sigle di La banda dei ranocchi, Belfy e Lillibit, Gli gnomi delle montagne, Lo scoiattolo Banner, Sandybell, Pat, la ragazza del baseball e Mademoiselle Anne.
La rivincita all’Ariston e il lavoro nel teatro
Nel 1985 Mitzi si è presa una piccola rivincita sul Festival: la sigla di quell’edizione, L’amore è un topolino, l’aveva scritta lei (già nel 1982, per la verità, aveva composto per Nino Manfredi La frittata, portata a Sanremo). Il coro ha smesso di incidere nel 1987, quando ormai le sigle dei cartoni erano prodotte quasi tutte dalle reti Fininvest. Lei però ha continuato a lavorare tra teatro, doppiaggio e insegnamento: ha aperto una scuola di canto e recitazione per bambini e ha partecipato a SempreVivi, un progetto teatrale con persone con disagio psichico. Nel 2012, insieme all’autore Corrado Castellari, ha riportato sul palco di Lucca Comics & Games un gruppo di ex Mele Verdi.