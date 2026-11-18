La cantautrice è morta a Milano a 91 anni. Negli anni Settanta aveva fondato il coro di bambine che, con Roberto Vecchioni, ha cantato le canzoni dei Barbapapà e poi le sigle di molti cartoni animati. La notizia è stata data dal figlio, il giornalista Giulio Peroni

La musica per ragazzi perde una delle sue autrici più importanti. Maria Letizia Amoroso, che tutti conoscevano come Mitzi, è morta a Milano nella notte tra il 16 e il 17 novembre, all’età di 91 anni. Ad annunciarlo è stato il figlio Giulio Peroni, giornalista, che ha comunicato la notizia all’agenzia Adnkronos. Il suo nome resta legato soprattutto alle Mele Verdi, il gruppo di giovanissime cantanti con cui ha firmato alcune delle sigle più conosciute dai bambini cresciuti tra gli anni Settanta e Ottanta.

Mitzi Amoroso, dagli esordi con la Fonit al mancato Sanremo

Mitzi Amoroso era nata a Roma il 15 agosto 1935. Aveva cominciato a cantare ai tempi del liceo, si era diplomata in pianoforte e - nel 1957 - si era iscritta alla Siae come autrice e compositrice. Il primo disco è del 1962: il 45 giri Scendi alla mia fermata, uscito per la Fonit con la produzione di Gianni Ravera. Poi arrivarono altri singoli, tra cui Un cuore da vendere e Ruggine. Nel 1964 sperava di portare al Festival di Sanremo il brano Lo sguardo, ma non riuscì a parteciparvi. Poco dopo lasciò da parte la carriera per occuparsi della famiglia e dei figli.