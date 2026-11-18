Domenica 29 novembre alle 20, al Teatro alla Scala di Milano, la proiezione di 8½ di Federico Fellini inaugura Fotogrammi, la nuova rassegna di cineconcerti. La Filarmonica della Scala, diretta da Timothy Brock, esegue dal vivo la colonna sonora di Nino Rota, per la prima volta in sincronia con le immagini e i dialoghi originali. Venerdì 20 novembre alle 18 il Ridotto dei Palchi ospita Il suono del cinema con Paolo Mereghetti e Brock. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti

Aspettando la proiezione, venerdì 20 novembre alle ore 18 il Ridotto dei Palchi ospita Il suono del cinema, un incontro dedicato al rapporto tra musica e cinema attraverso l’analisi di 8½. A dialogare sul film e sul suo universo musicale saranno Paolo Mereghetti, critico cinematografico del Corriere della Sera, e Timothy Brock, direttore d’orchestra e compositore, con la moderazione di Marco Ferullo. Un’occasione per approfondire il dialogo tra immagine e musica e il contributo fondamentale di Nino Rota alla costruzione dell’identità cinematografica di Fellini. L’incontro è a ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Fotogrammi è realizzato in collaborazione con CAM Sugar e Cineteca di Bologna/Mediaset – RTI, e si avvale dell’edizione delle partiture ricostruite dal direttore e compositore americano Timothy Brock a partire dagli originali conservati presso la Fondazione Cini di Venezia. L’evento è inserito anche nel palinsesto della seconda edizione di SLAM – Festival internazionale delle colonne sonore nato dalla collaborazione tra CAM Sugar e Triennale Milano.

Entra così nella proposta dei concerti dell’orchestra – trovando precedenti in Metropolis di Fritz Lang, oltre che nella presenza alla Scala di John Williams per una serata a lui dedicata – l’omaggio alla settima arte e ai maestri che hanno segnato la storia del cinema mondiale, come Federico Fellini, Nino Rota, Charlie Chaplin ed Ennio Morricone, con un approccio orientato alla valorizzazione e alla diffusione di partiture straordinarie insieme ai capolavori del cinema per i quali sono state concepite.

La proiezione di 8½ inaugura Fotogrammi, la serie di cineconcerti d’autore che, grazie al sostegno di Allianz, aggiunge alla stagione di concerti un appuntamento annuale fuori abbonamento, in programma nel periodo prenatalizio e dedicato al grande cinema. La proiezione esclusiva di pellicole originali sarà accompagnata dall’esecuzione dal vivo della colonna sonora.

Timothy Brock e il restauro delle colonne sonore

Timothy Brock è da sempre un punto di riferimento per l’esecuzione di musica da film. Definito da Vogue “il guru del cinema muto”, nella sua lunga carriera si è occupato del restauro di partiture per film quali New Babylon (1929) di Šostakovič, Entr’acte (1924) di Erik Satie e Vampyr (1930). Nel 1998 ha iniziato una collaborazione con la famiglia di Charlie Chaplin e ha realizzato quindici edizioni critiche delle sue colonne sonore. Autore di oltre quaranta colonne sonore per film muti, ha collaborato con orchestre come la New York Philharmonic, l’Orchestre de Paris, la BBC Symphony Orchestra, la Chicago Symphony Orchestra e l’Orchestre Philharmonique de Radio France.

8½, il film di Fellini con Marcello Mastroianni

Diretto da Federico Fellini nel 1963, 8 ½ è un capolavoro del cinema mondiale che ha rivoluzionato il linguaggio cinematografico con la sua struttura narrativa innovativa e la sua profonda introspezione psicologica. Il film, con Marcello Mastroianni nel ruolo del regista Guido Anselmi, è un’opera che continua a ispirare cineasti e spettatori di tutto il mondo.