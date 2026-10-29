Eurovision Song Contest 2027, annunciate tutte le nazioni partecipanti

La 71esima edizione dell'Eurovision Song Contest si terrà martedì 11, giovedì 13 e sabato 15 maggio. Burgas avrà il compito di ospitare la competizione canora più famosa a livello internazionale

La pagina Instagram dell’Eurovision Song Contest ha pubblicato la lista delle trentasei nazioni in gara nel 2027. Bulgaria, Francia, Germania, Italia e Regno Unito accederanno direttamente all’appuntamento conclusivo in programma sabato 15 maggio.

eurovision song contest 2027, le nazioni in gara

La produzione dell’Eurovision Song Contest ha annunciato le trentasei nazioni che prenderanno parte alla gara nel 2027. La 71esima edizione della competizione canora più famosa al mondo si terrà martedì 11, giovedì 13 e sabato 15 maggio. Burgas avrà il compito di ospitare lo show. Bulgaria, Francia, Germania, Italia e Regno Unito accederanno direttamente alla finale, mentre le altre trentuno nazioni verranno divise in due gruppi sfidandosi alle semifinali. Debutto per il Canada.

Queste tutte le nazioni in gara all'Eurovision Song Contest 2027: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bulgaria, Canada, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Nord, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, San Marino, Serbia,, Svezia, Svizzera, Ucraina e Regno Unito.