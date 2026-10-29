Eurovision Song Contest 2027, annunciate tutte le nazioni partecipanti

La 71esima edizione dell'Eurovision Song Contest si terrà martedì 11, giovedì 13 e sabato 15 maggio. Burgas avrà il compito di ospitare la competizione canora più famosa a livello internazionale
La pagina Instagram dell’Eurovision Song Contest ha pubblicato la lista delle trentasei nazioni in gara nel 2027. Bulgaria, Francia, Germania, Italia e Regno Unito accederanno direttamente all’appuntamento conclusivo in programma sabato 15 maggio.
eurovision song contest 2027, le nazioni in gara
La produzione dell’Eurovision Song Contest ha annunciato le trentasei nazioni che prenderanno parte alla gara nel 2027. La 71esima edizione della competizione canora più famosa al mondo si terrà martedì 11, giovedì 13 e sabato 15 maggio. Burgas avrà il compito di ospitare lo show. Bulgaria, Francia, Germania, Italia e Regno Unito accederanno direttamente alla finale, mentre le altre trentuno nazioni verranno divise in due gruppi sfidandosi alle semifinali. Debutto per il Canada.
Queste tutte le nazioni in gara all'Eurovision Song Contest 2027: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bulgaria, Canada, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Nord, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, San Marino, Serbia,, Svezia, Svizzera, Ucraina e Regno Unito.
Approfondimento
Eurovision, i Paesi Bassi si ritirano per la presenza di Israele
A maggio Dara ha trionfato con la canzone Bangaranga sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna, Austria, consegnando la prima storica vittoria alla sua nazione. Quinto posto per Sal Da Vinci (FOTO), rappresentante italiano, con il brano Per Sempre Sì.
Tra i partecipanti più celebri dell’Eurovision Song Contest ricordiamo sicuramente gli ABBA nel 1974, Celine Dion nel 1988, i Blue nel 2011, i Cascada nel 2013, Katrina and the Waves nel 1977 e Bonnie Tyler nel 2013. Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico della 77esima edizione del Festival di Sanremo, ha annunciato l’introduzione della serata dedicata all’Eurovision Song Contest per scegliere il rappresentante del 2027.
Approfondimento
Eurovision Song Contest, Burgas ospiterà la 71esima edizione
©Getty
Eurovision 2026, i look e i momenti più belli della finale. FOTO
La Wiener Stadthalle ospita l'ultimo atto della 70esima edizione del Contest musicale più seguito al mondo. Venticinque paesi e altrettanti artisti pronti alla sfida che deciderà il vincitore. Victoria Swarovski e Michael Ostrowski portano avanti una notte di grande spettacolo con molti ospiti e momenti da ricordare. Sal Da Vinci si emoziona. Trionfa Dara, che regala alla Bulgaria una storica vittoria. Gli scatti più belli della serata A cura di Vittoria Romagnuolo